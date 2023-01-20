龍虎門M新春賀歲四大教主之戰｜限定角色天下無敵老祖宗御劍來襲

動畫化卡牌手遊《龍虎門M》推出全新版本「新春賀歲-四大教主之戰」，新年限定角色「天下無敵-老祖宗」將御劍來襲，同時宣布加開伺服器「S8 - 至尊會」！ 另外遊戲將推出四大賀歲活動，分別為「世界獅王爭霸戰」、「兔年旺旺旺」、「新春限定角老祖宗」及「年宵合作活動」！同時更會送出20連抽，SSR角色等超值好禮與大家共賀新歲！



全新限定 SSR 角色天下無敵「老祖宗」，今日起將於新春扭蛋機正式登場，與各位龍虎群英一同度過農曆新年長假期，同時遊戲更加開接財神簽到活動，送出大量召募令！絕對是拿取限定角色「老祖宗」的大好機會！

挑戰限時「世界獅王爭霸戰」！送「玉兔迎春」限定頭像框！

「世界獅王爭霸戰」正式開始，各位玩家將透過劇情模式參與該活動！在每層關卡戰鬥中都會有各級強者登場，各位玩家將要思考如何運用自己的陣容角色配搭進行挑戰，完成所有難度後，更可獲得限定頭像框「玉兔迎春」！活動中獲得的的武獅幣更可以在活動商店中兌換「召募令」、「SSR奪命老妖」、「SSR千變棍妖」、「SSR金羅漢」等超值好禮！

兔年旺旺旺送20連抽！龍虎群英與你並肩作戰！

《龍虎門M》已準備厚禮與各位共同迎接農歷新年！官方粉絲團將於新春節日期間發放兩組10連抽「福利碼」，合共20連抽，希望所有喜歡《龍虎門》的全球粉絲與玩家，可抽到喜愛的角色，體驗原作角色和大絕動畫的港漫魅力！！

地盤戰再進化！爭奪地盤塔主！商船靠岸助戰！

帶給你全新的地盤戰體驗！由中華街、羅剎堡、萬佛寺、月堡，金剛山等組成的13座地盤將劃分為大中小規模，各門派成功佔領後，將獲得不同數量的金銀銅幣，並用於門派商店中換取「角色碎片」、「召募令」等豐富獎勵！

同時該地盤中，第一名分數與第二名相差五千分，該地盤最高積分的門派高手即可擔任該地盤塔主。 此外更加入商船亂入的新系統，各位門派中人，可透過戰功幣投標商船，從而獲得船上的特殊效果，以助各門派在激烈鬥爭中扭轉乾坤！

香港製造！Gameone X Hebeface 年宵聯動合作！

由年廿八至年三十期間，香港本地遊戲運營商Gameone將與香港著名YouTuber Hebeface展開聯動合作，於荃灣「南豐紗廠」的中打造名為「香港製造（Made in Hong Kong）」為主題的年宵攤位，並限量發售四款本地製作的手機遊戲《龍虎門M》、《古惑仔M》、《新火鳳燎原-亂世英雄》，《今晚打牌》的新春特別產品包，同時更有限量道具卡免費派發！為撐香港本土品牌出一份力！

年宵資料

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠 M Floor D41-D42檔

Date: 19-20/1(年廿八、廿九) 1-7pm．21/1(年三十) 1-10pm

