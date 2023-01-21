電動車充電站2023，全港18區5000+個充電位置一覽（香港島區）｜近年愈來車主轉揸電動車，雖然可以節省不少油錢，但每次駕駛都要留意電量續航，以及什麼地方可以充電。今次就為大家總合全港18區所有免費／付費的充電站，包括標準、中速、快速，甚至Tesla Supercharge充電站，好讓大家出車前有個參考。因為全港充電站眾多，因此將會分為三篇文章、分別「九龍」、「新界與離島」及「港島」，大家更易搵到就近自己的充電站。下文為大家帶來「香港島區」，包括中西區、東區、南區、灣仔區等分區資料。



根據去年9月環境保護署的資料顯示，全港九新界合共多達500個充電場（停車場），合共多達5283個充電位置，已經幾乎總有一個充電站在左近，無疑對電動車車主而言，比以往搵充電站更加輕易。九龍區就大約有117個充電場，以下就為大家整理香港島區充電站的位置。

九龍區充電站請看 👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜九龍區

新界及離島區請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜新界及離島區

香港島區合共有約117個充電場。

👇👇全港18區充電站一覽－香港島篇👇👇

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👇👇香港區Tesla Supercharge充電站一覽👇👇

香港區Tesla Supercharge充電站一覽

👇👇全港Benz充電站位置一覽👇👇

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中西區



上環林士街多層停車場中速充電器 x 110、快速充電器 x 2

上環永安中心中速充電器 (Tesla專用) x 2

上環聚賢居中速充電器（Tesla專用） x 6

上環中山紀念公園體育館中速充電器 x 6

上環中山紀念公園中速充電器 x 12

中環中信大廈中速充電器（Tesla專用） x 3

中環國際金融中心二期中速充電器 x 1、快速充電器 x 7

中環國際金融中心一期標準充電器 x 1、中速充電器 x 1

中環長江集團中心快速充電器 x 2

中環中環中心中速充電器 x 6

半山寶雲大廈中速充電器（Tesla專用） x 1

西環均益大廈 第3期中速充電器（Tesla專用） x 2、快速充電器 x 1

西環香港大學綜合大樓停車場快速充電器 x 1

中西區山頂廣場標準充電器 x 1、快速充電器（Tesla專用） x 2

中西區中央廣場標準充電器 x 2

中西區花園道三號標準充電器 x 3、中速充電器（Tesla專用） x 2

中西區新世界大廈標準充電器 x 1

中西區天星停車場標準充電器 x 38、中速充電器 x 11、快速充電器 x 1

中西區中環愛丁堡廣場1號大會堂多層停車場中速充電器 x 30

西營盤港島太平洋酒店中速充電器（Tesla專用） x 2

金鐘金鐘道政府合署中速充電器 x 48

金鐘太古廣場快速充電器 x 8

金鐘太古廣場三期快速充電器 x 4

金鐘港島香格里拉酒店中速充電器（Tesla專用） x 1

堅尼地城觀龍樓中速充電器 x 1

堅尼地城堅尼地城停車場中速充電器 x 59

東區



太古城太古城中心標準充電器 x 1、快速充電器 x 8

小西灣港利中心標準充電器 x 1

小西灣藍灣廣場標準充電器 x 4、中速充電器（Tesla專用） x 3

小西灣富怡花園中速充電器 x 1、快速充電器 x 1

小西灣小西灣運動場中速充電器 x 15

西灣河嘉亨灣中速充電器 x 3

西灣河港島東體育館中速充電器 x 19

柴灣國貿中心標準充電器 x 1

柴灣杏花新城標準充電器 x 1、快速充電器 x 2

柴灣漁灣邨快速充電器 x 1

柴灣興華廣場快速充電器 x 1

柴灣新藝工業大廈 (Tesla專用)中速充電器 x 1

柴灣興民商場快速充電器（Tesla專用） x 2

柴灣杏翠苑標準充電器 x 2

筲箕灣愛東邨標準充電器 x 1、快速充電器 x 1

筲箕灣筲箕灣停車場標準充電器 x 5、中速充電器 x 111

筲箕灣天悅筲箕灣廣場中速充電器 x 2、快速充電器 x 4

筲箕灣樂融軒中速充電器 x 19

鰂魚涌嘉里中心中速充電器 x 4

鰂魚涌濠豐大廈標準充電器 x 2

鰂魚涌多盛大廈標準充電器 x 2

鰂魚涌港島東中心標準充電器 x 1

鰂魚涌康怡廣場 (南)快速充電器 x 2、快速充電器 (Tesla專用) x 2

鰂魚涌栢克大廈快速充電器 x 2

鰂魚涌電訊盈科中心快速充電器 x 3

鰂魚涌英皇道1063號中速充電器 x 2

北角北角政府合署中速充電器 x 29

北角健威坊中速充電器 （Tesla專用） x 12

北角北角城市花園酒店快速充電器 （Tesla專用） x 12

北角港島海逸君綽酒店快速充電器 x 2

北角K11 ATELIER中速充電器 x 2、中速充電器（Tesla專用） x 5

北角雋悅中速充電器 x 1

北角維港頌中速充電器（Tesla專用） x 3

北角港運城快速充電器 x 6

南區



黃竹坑香港海洋公園中速充電器 x 1

黃竹坑香葉道41號中速充電器（Tesla專用） x 3

黃竹坑香港海洋公園萬豪酒店中速充電器（Tesla專用） x 2

數碼港數碼港2座標準充電器 x 2、中速充電器 x 2、快速充電器 x 2

數碼港數碼港3座快速充電器 x 2

數碼港香港數碼港艾美酒店中速充電器（Tesla專用） x 2

數碼港上碧瑤灣中速充電器（Tesla專用） x 2

數碼港貝沙灣1 & 2期中速充電器 x 2

數碼港貝沙灣 4期中速充電器 x 2

數碼港貝沙灣 6期中速充電器 x 2

鴨脷洲鴨脷洲海濱長廊中速充電器 x 6

薄扶林置富南區廣場標準充電器 x 2、快速充電器 x 2

香港仔如心南灣海景酒店中速充電器（Tesla專用） x 2

香港仔One Island South標準充電器 x 2

香港仔田灣商場中速充電器（Tesla專用） x 4

香港仔深灣遊艇會中速充電器（Tesla專用） x 2

香港仔金豐大廈中速充電器 x 2

香港仔香港仔停車場中速充電器 x 44

香港仔石排灣邨中速充電器 x 4

深水灣深水灣泳灘中速充電器 x 3

淺水灣The Pulse中速充電器 x 1、中速充電器 （Tesla專用）x 6、快速充電器 x 1

赤柱赤柱廣場快速充電器 x 1

灣仔區



銅鑼灣奧運大樓標準充電器 x 2

銅鑼灣信和廣場標準充電器 x 2

銅鑼灣時代廣場標準充電器 x 16、中速充電器 x 2

銅鑼灣利園一期中速充電器 x 1

銅鑼灣利園二期中速充電器 x 1

銅鑼灣利園三期中速充電器 x 9

銅鑼灣世貿中心標準充電器 x 1、中速充電器 x 2

銅鑼灣問月酒店中速充電器（Tesla專用） x 1

銅鑼灣富豪香港酒店中速充電器（Tesla專用） x 1

銅鑼灣禮頓中心中速充電器 x 1

銅鑼灣皇室堡中速充電器 x 11、快速充電器 x 1

銅鑼灣恒隆中心快速充電器（Tesla專用） x 2

銅鑼灣聖保祿醫院快速充電器 x 2

灣仔鷹港公眾停車場標準充電器 x 2

灣仔合和中心中速充電器 x 8、中速充電器（Tesla專用） x 4、快速充電器 x7

灣仔胡忠大廈標準充電器 x 9

灣仔灣仔政府大樓及入境事務大樓中速充電器 x 30

灣仔會展廣場(港灣道)停車場標準充電器 x 3、中速充電器（Tesla專用） x 3

灣仔會展廣場(博覽道中)停車場標準充電器 x 2

灣仔瑞安中心中速充電器 x 1、中速充電器（Tesla專用） x 1

灣仔新鴻基中心中速充電器（Tesla專用） x 1

灣仔中環廣場中速充電器（Tesla專用） x 3

灣仔海港中心標準充電器 x 1

灣仔利東街標準充電器 x 8、中速充電器 x 10、中速充電器（Tesla專用） x 14

灣仔華潤大廈中速充電器（Tesla專用） x 4

灣仔英皇駿景酒店中速充電器（Tesla專用） x 3

灣仔香港瑞吉酒店中速充電器（Tesla專用） x 4

灣仔金鑾閣中速充電器（Tesla專用） x 1

灣仔資本中心快速充電器 x 2

大潭黃泥涌峽兒童遊樂場中速充電器 x 3

天后天后停車場標準充電器 x 9、中速充電器 x 153

大坑勵德邨標準充電器 x 2

銅鑼灣電氣道148號標準充電器 x 2

資料來源：環境保護署2022年9月資料