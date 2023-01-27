iOS 16.3更新｜上個 iOS 版本的電池續航力嚴重下降，最高更下跌一小時電量。來到 iOS 16.3，YouTube 頻道@「iAppleBytes」再次測試 6 款 iPhone 的電池續航力，對比上一個版本，iOS 16.3 對電量好像有所改善。



「iAppleBytes」先後把電池健康度100％的iPhone 8﹑iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，在滿電的情況下使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 16.3 版本下，電池使用情況。

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👇👇iOS 16.3 6款iPhone電池續航力測試👇👇

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測試的結果發現，除了 iPhone 8 的電池續航力維持一樣外，其餘 5 款都獲得提升，iPhone 12 多了 42 分鐘﹑iPhone 13 更多了 41 分鐘，如果覺得上一個版本的電量不夠的話，建議可以盡快更新。

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資料來源：YouTube@「iAppleBytes」