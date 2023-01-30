最值得買電子產品｜手機﹑耳機﹑智能手錶﹑電腦，現在每個人都持有多款電子產品，各種電子產品能提升生活質素外，亦帶來豐富的娛樂體驗。連登有網民開 post，問：「有什麼電子產品好值得買」，有不少網民都推介 kindle﹑降噪耳機。



首推電子閱讀器

實體書太重﹑手機睇書螢幕又太細，網民首推Kindle﹑Kobo 等電子閱讀器。與 iPad﹑手機不同，電子閱讀器的螢幕採用特殊的電子墨水，長時間看電子書的文字也比較不傷眼。同時電子書不佔實體空間，亦方便攜帶。

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網民：降噪耳機令成個世界清靜晒

本身耳機是用來聽歌﹑睇片，但自從降噪耳機出現後，特別是AirPods Pro，越來越多人發現降噪功能的好處，甚至有網民表示：「幾靚聲都唔及世界靜哂正」。如果有長時間戴降噪功能的話，應該同樣會覺得，就算沒有聽歌，也會純粹戴住降噪功能令世界清靜一點。

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改善夫妻關係－洗碗機

很多人會爭住煮飯，但就不喜歡洗碗，每晚爭執誰洗碗令夫妻關係變差。其實洗碗機不單方便，還可以除細菌又慳水，不少網民分享在淘寶購買碗碟機的心得，更稱入手後家庭和諧了不少！

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資料來源：lihkg