HomePod 2開箱實測｜與上代對比、功能音質升級！新機值得入手嗎

HomePod 2（2023）開箱實測｜2018年Apple首度推出智能喇叭HomePod後，等了近5年終於正式推出第2代。全新HomePod 第2代看起來與上代好像差不多，但內裡功能及一些細節都比上代大為提升，就連音質都有升級。新機全面升級，但售價不升反跌，果迷們值得入手嗎？記者立刻開箱詳盡實測！



一開箱，就立刻可以看到新機最大的「改良」之處，便是今代終於可以將電源線拆下，方便大家收納或移動至其他不同位置，非常貼心的改良。另外，雖然上代與今代同樣是「黑色」機身，但官方指今代是全新的「午夜暗⾊」，比起上代的「太空灰」明顯更為深色，感覺上較為「抗污」。

Apple HomePod 2

今代HomePod的外觀與上代幾乎一樣，無論重量及體積都與上代差不多，不過機頂的圓型屏幕，就得以進化。由原本只是中央小圓範圍顯示，升級至整個機頂圓型屏幕顯示（與HomePod mini設計同出一轍）。雖然在實際使用及操作上並沒有什麼分別，但看起來就更漂亮。

👇HomePod第1代與第2代的分別👇

設定方面，就與上代同樣簡易貼心，只需要將iPhone靠近HomePod，便會自動感應後手機上跳出設定畫面，只要跟足指示步驟去做便可以簡易設定，就連2台HomePod配對設定為立體聲都十分輕易。用家只需要設定擺放的位置，系統便會自動設定以及自動空間感應而調節音質。

只要將iPhone放置在HomePod旁邊便可以簡單設定。

相信不少果迷關心今代音質如何？雖然今代HomePod高音單元由7個減至5個，但記者實測播放Apple Music不同音樂時，發現音質不跌反升，人聲明顯比上代更加清晰。而且因為硬件的分析力亦比上代強大（換上了更強的Apple S7晶片），因此音樂播放時位置感、空間感都比上代出色。而且重低音效果亦比上代稍為進步，因此整體音質方面得以全面提升。HomePod亦對應空間音訊，記者將一對HomePod與Apple TV連接後，收看電影時更可感受Dolby Atmos的逼真音響效果，用來看電影、聽歌，音響效果不遜於中價位的soundbar。

只需要將2台HomePod配對成立體聲裝置，再配合Apple TV，便可以輕影打造家居影音系統。

當然HomePod亦都對應AirPlay功能，iPhone、iPad或Apple TV都可以輕易無線播放音樂，而且因為內置U1超寬頻晶片，只需要iPhone拎近HomePod，便可以將手機播放的歌曲「接手」至HomePod上繼續播放，與HomePod mini同樣方便。

播放音樂中的iPhone一接近HomePod，便可以利用「接手」功能，將音源轉移至HomePod上繼續播放音樂。

HomePod 2硬件上升級外，最特別是內置溫度及濕度感應器（與HomePod mini同樣），iPhone只需要升級至iOS 16.3，便可以在「家居」app內看到HomePod擺放位置的溫度及濕度資訊。如配合家中對應HomeKit的智能家電，可因應溫度及濕度來作自動化操作，如溫度提升時自動落窗簾遮擂陽光等。

可以在iPhone的家居app，隨時看到HomePod擺放的房間溫度及濕度

今代HomePod無論在音色、功能上都比上代得以提升，的確是令人驚喜。不過上代最大缺點仍在，這就是不能利用藍牙或其他方法連線播放音樂，這局限了用家只可以用Apple產品以AirPlay作串流播放，有點不便。而且，今代內置的無線硬件竟然由Wi-Fi 6降級至Wi-Fi 5，雖然為了降低成本令售價下降，而且在播放音樂的表現上不會有什麼分別，但總覺得這方面退步就有點可惜。

總括而言，今代HomePod功能及音色上都有不少進步，加上售價減低後，感覺性價比提升不少，果迷如用作家居影音系統及智能系統中樞，都非常合適。只是未能對應Android、PC電腦無線連接就令非果迷卻步。如家中打算添置高質影音音響（配合Apple TV）、加上想有一台智能家具中樞，HomePod的確是不錯的選擇。不過如果家中已有第一代HomePod，因為升級幅度未算非常大，而且不同gen的HomePod又不能配對成立體聲系統，或許可以再等下一代才升級也未遲。

