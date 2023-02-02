回南天殺到｜相對濕度高達95%　中電教抽濕機+電風扇最強乾衣方法

天氣開始回暖，天文台預測未來9日的高空擾動，會為香港帶來有雨的天氣。溫度上升加下雨，濕度亦隨即上升，天文台預測未來9日相對濕度最高達 95%。回南天想有效乾衣，就要擅用中電教路的抽濕機和風扇加速乾衣。



抽濕機+電風扇乾衣

中電建議，可以使用抽濕機時多開一部風扇加快乾衣速度，同時在出入風位最少預留30厘米，不宜放近牆邊，令空氣更易流通。另外，最好關上門窗製造密閉空間，減省抽濕時間。

中電強調使用抽濕機乾衣時，不要放入衣櫃﹑壁櫃等狹窄密封地方，以免狹窄空間的溫度不斷上升，使抽濕機無法有效地操作而出現故障或過熱問題。

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自製乾衣機

如果急著要穿，來不及使用抽濕機或乾衣機弄乾的話，可以把衣服放入紙袋，再把風筒對住袋內吹風，同時抓緊袋口，自製一個小型的乾衣機。雖然這方法每次只能處理少量衣服，但能作緊急時候的乾衣方法，而且記得用紙袋，才能把濕氣散出。

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資料來源：中電