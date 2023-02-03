Galaxy S23系列新機試玩會｜即時報名親身體驗Samsung年度機皇

Samsung Galaxy 系列年度機皇登陸香港！Samsung 不久前正式發布旗下的 2023 旗艦之作 Galaxy S23 系列，三部機種將會極速在香港上市，在購買前想親身試玩、想知點出機最優惠？現在機會來了！



Galaxy S 系列一直是 Samsung 每年更新的重點旗艦，來到 Galaxy S23 今代當然都不例外！Galaxy S23 系列不單止保留大受好評的高貴機身設計，其處理能力以及拍攝力又再有重大躍進，Galaxy S23 系列最新加入的超強夜拍能力更成為科技界熱話！

除了閱讀 HashTech 科技玩物頻道的第一手試玩文章，《香港01》讀者今次還有機會親自上手試玩 Samsung 2023 年度機皇 Galaxy S23 系列的不同機種！

Galaxy S23系列新機試玩會、報名參加仲有獨家出機優惠

想更了解 Samsung Galaxy S23 系列於外型、功能上的特別之處？除了追看《香港01》HashTech 科技玩物頻道的評測、試玩報告之外，HashTech 又將夥拍 csl 5G 於 2 月 10 日舉行現場試玩會，屆時不單止可以即場深入了解三部 Galaxy S23 系列新機的實用功能，各位更可以親身試玩幾部 Galaxy S23 實機！

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