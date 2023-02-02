M2 Mac Mini 2023開箱實測｜入門級Mac Mini今次大升級，換上了效能更高的M2／M2 Pro晶片後，不少果迷形容為「平價版Mac Studio」。雖然新機外表沒有改變，但因為售價減了，會否成為最抵玩入門的Mac電腦呢？記者立刻開箱實測，以及與Mac Studio比併一下。



今代Mac Mini外觀上與上代完全一樣，只是內涵得以升級，根據官方指M2晶片比上代M1效能上大約提升約20%，雖然性能上升級不算太高，但因為售價減至$4599，真的可算是最抵玩最入門的Mac機。不過M2及M2 Pro版的Mac Mini機身上端子配置不同，以及對於中階用家而言，與Mac Studio對比之下應該如何選擇？

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M2及M2 Pro版本的Mac Mini機身看似沒有分別，原來兩者的端子分別很大，M2版本只有2個Thunderbolt 4，而M2 Pro版本則有4個，對於中階用家來說，無論性能或擴展性都是M2 Pro較為吸引（不過售價就比M2稍貴一點）。

M2 Mac Mini雖然外表沒變，內裡卻為大升級。（陳葦慈 攝）

上代M1 Mac Mini記者都用足一年，對它完全沒有投訴，以5千多元的售價而言，無論工作或娛樂睇片都完全沒有問題。而今代M2版本又值不值得升級呢？同樣實戰剪片、跑分實測，其實操作上體感與M1版本同樣順暢，而剪片輸出時間亦比M1快一點（利用Adobe Premiere剪一條4K約30分的影片，M2輸出時間比M1大約快20%。加上M2 Mac Mini換上了Wi-Fi 6E，上網更穩定亦較快。

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+ 2

M2 Mac Mini與M1 Max的Mac Studio對比之下，Geekbench及Cinebench R23跑分上並不輸太多（大約差20%），只是SSD讀取上2TB版本的Mac Studio比512GB版M2 Mac Mini快約40%，但售價卻相距近一倍（$7599 vs $15999），如果budget不高，但又想有不錯的工作性能，M2 Mac Mini的確是性價比較高的選擇。當然，如果大家需要重度工作使用，又時常需要利用SD Card輸入影片、相片等資料，有較好的散熱效能及機面前的SD Card插槽的Mac Studio仍然是不二的選擇。

大家可繼續參考以下更多跑分結果。

Geekbench 5 CPU核心跑分



＞M1 Max Mac Studio：1750（單核心）／11020（多核心）

＞M2 Mac Mini：1953（單核心）／9057（多核心）

＞M2 Max MacBook Pro：1953（單核心）／15119（多核心）

＞M2 MacBook Air：1861（單核心）／8689（多核心）

＞M2 MacBook Pro：1910（單核心）／9004（多核心）

BlackMagic SSD傳輸速度跑分



＞M1 Max Mac Studio（2TB）：寫6055MB/s、讀5520MB/s

＞M2 Mac Mini（512GB）：寫3296MB/s、讀2893MB/s

＞M2 Max MacBook Pro（4TB）：寫6966MB/s、讀5790MB/s

＞M2 MacBook Air（512GB）：寫2200MB/s、讀2845MB/s

＞M2 MacBook Pro（512GB）：寫2980MB/s、讀2818MB/s

Cinebench R23跑分



＞M1 Max Mac Studio（10核心）：11749

＞M2 Mac Mini（10核心）：8629

＞M2 Max MacBook Pro（12核心）：14750

＞M2 MacBook Air（8核心）：7782

＞M2 MacBook Pro（8核心）：8522

👇Mac Mini與Mac Studio規格對比👇

記者手上的M2 Mac Mini內置512GB SSD，存取速度達3200MB/s，以同價位的電腦而言非常不俗。

購買建議



M2 Mac Mini的確是極高性價比之選，budget不多而又想用作一般工作使用，絕對是值得入手。不過記者就建議至少升級至16GB Ram，以及512GB SSD，因為根據外媒所指因為Apple的256GB版本使用了較慢的SSD，存取速度只有大約1500MB/s，慢近一倍，所以如果大家想選購最入門的M2 Mac Mini時，至少選擇512GB SSD版本為好。