Galaxy S23 Ultra實機速試｜Samsung 在今日（2月2日）凌晨正式發表了他們的 2023 年旗艦手機首作 － Galaxy S23 系列，一如過去多月的流出所指，今代 Galaxy S23 系列依然由三部定位不同的機種組成，而最多人感興趣的，相信是當中位列頂階的 Galaxy S23 Ultra。



今代 Galaxy S23 系列三機都採用四種同樣的配色、風格更統一（蘇煒然 攝）

《香港01》科技玩物記者早前就有幸可以率先試玩 Samsung 即將在香港推出的 Galaxy S23 系列新作，以下就與各位分享一下 Galaxy S23 Ultra 的實機速試後感。

Galaxy S23 Ultra 上手：慢慢搣走「Note」味？

Galaxy S 系列的「Ultra」型號，由上代 S22 Ultra 開始加入 S Pen 以及雙曲邊設計，感覺就似是 Galaxy Note 系列的「轉世」。

驟看其實 S23 Ultra 與上代分別不大，但上手後就知道差異所在（蔡浩騰 攝）

而來到 S23 Ultra，S Pen、曲邊皆仍在，但有感 Samsung 也在努力將 S23 Ultra 與其餘兩部同系列作品的距離拉近，上手後首先會察覺到的是 S23 Ultra 雖仍然採用雙曲邊屏幕，但實際上機身兩側的金屬框體就有意拉直、在提升手感之餘，亦令其握持感有所提升，近似 S23、S23+ 的平直邊框帶來的體驗。

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在機背方面，今代 S23 Ultra 的設計對比 S22 Ultra 其實變化不大，但由於 Samsung 將 S23 及 S23+ 機背鏡頭上的金屬護框挪走，使 S23 系列三機的機背在設計語言上就更為統一。

Galaxy S23 Ultra 拍攝功能速試

Samsung Galaxy S23 全系列皆採用訂製版本的旗艦處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy，但由於今次試玩的尚未是市售版本，其運算能力有多強仍有待考證，但毋庸置疑的是，此強大的運算能力可以讓 Samsung Galaxy S23 Ultra 的拍攝能力更強。

Samsung Galaxy S23 Ultra 的機背加入了 4 個鏡頭，分別為 2 億像素的主鏡頭、1000 萬像素的10x 變焦鏡以及 3x 光學變焦鏡，另外還有 1200 萬像素的超廣角鏡（蘇煒然 攝）

除了作為賣點的 2 億像素主鏡頭之外，今次 S23 Ultra 繼續是全系列中唯一配備潛望式長焦鏡頭的機種，其 1000 萬像素的長焦鏡頭可以提供 10 倍光學變焦，同時又加入了光學防手震 OIS 系統，讓高倍數變焦時的手震問題可以大幅減輕，即使在像素規格上對比上代沒有多大進步，但拍攝體驗亦明顯優勝。

最高100x 的超長數碼變焦依然存在，但在 OIS 的輔助之下，拍攝體驗對比上兩代有非常明顯的進步（林勇 攝）

黑夜亮攝功能初試：效果屬業界頂尖

在極低光環境下，S23 Ultra 會自動啟動黑夜亮攝功能，從預覽中已經可以見到光度提升的效果（蔡浩騰 攝）

今代 Galaxy S23 全系列除了拍攝硬件上有所長進，更加入了新版本的 Nightography 黑夜亮攝功能，基本上即是極低光下可用的拍攝模式，利用長曝光+多張相片運算的方式令暗光環境下拍攝的相片依然可以展現出可觀的亮度以及色彩，以下可以先看看翻拍的樣張👇👇👇

除了背面的多個鏡頭可以用到此黑夜亮攝功能，此功能在前鏡自拍時都一樣可以用到，而且對比打開屏幕光度作硬補光，利用黑夜亮攝功能拍出的自拍照就明顯更為自然👇👇👇

在自拍模式下，S23 Ultra 啟動黑夜亮攝功能同時會在屏幕顯示一個圓圈，作為輔助補光之用（蔡浩騰 攝）

《香港01》讀者專享－Samsung Galaxy S23 系列試玩會

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