Polestar 2電動車試駕｜說到歐洲電動車，相信大家只會想起Benz、寶馬或Audi等三大品牌。Polestar一般人可能真係未聽過，其實呢個品牌大有來頭！今次記者就試駕這一架來自北歐的Polestar 2，看看這一架「新貴」是否值得車迷入手。



來自瑞典既Polestar 原本係一隊賽車車隊，後來2000年開始同Volvo合作共同研發跑車，Volvo更在2015年收購Polestar後，因為見電動車將成為大勢，於2017年將Polestar獨立起來專心研發電動車。而第1部Polestar 1就係2018年推出，不過這部只是小試牛刀，是一台混能Hybrid跑車，不過現在已經停產。隨後2020年就正式推出這台Polestar 2，不過香港2022年初才正式引入。

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北歐風Polestar 2電動車試駕

新車就有3個版本，分別36萬多「標準續航單摩打」、近43萬多「長續航單摩打」、同埋53萬多「長續航雙摩打」版本。今次記者試駕就是最受歡迎「長續航單摩打」版本。這款長續航單摩打版本，內置78kWh電池續航力高達551km、231ps馬力、330Nm、0-100km 只需7.4秒。雖然馬力未夠Dual motor版本強勁，但都已經好夠用，加上續航力夠長，日揸夜揸都沒有問題。

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車內配置都十足誠意，12.3吋駕駛panal屏幕、有如iPad的11吋大中控屏幕，而且使用Google系統，基本上就好像操作Android手機一樣，隨時可以用Google Maps或不同聽歌apps等。加上Google Maps加入很多香港充電站即時資訊，一撳就可以即刻睇到就近充電站位置等資料，對車主而言都算方便。同時對應Google Assistant語音操控，可是只對應英語操作，這就有點不便。

波棍的設計非常獨特，加上超特大天幕投映住個北極星logo都很有特色。乘客櫈雖然並非一般真皮座椅，但以防水防污布料打造質感不俗，坐落都舒服及夠實用。其實Polestar一直以來都標榜環保，所以車內籠大都用環保物料製造。

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這款長續航單摩打沒有頂級版的Ohlins避震以及Brembo剎車系統，但駕駛感都算唔錯。高速轉彎時都好穩定，而且因為避震不算太硬的關係，相信乘客都坐得比較舒適。另外駕駛感方面，雖然可以調校回電、剎車力度，不過因為軚盤沒有撥片，車主需要於「iPad」上調校，這樣就比較麻煩。

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有一些車迷一看Polestar 2車身，覺得這算是一架小型SUV，大約2.73m軸距，車身就比Tesla Model 3大小小，卻比Model Y細一點，加上車尾大斜背的設計，當它是一台斜背房車更貼切。車頭燈個「雷神之鎚」、以及「C字」設計的車尾燈都很搶眼，加上車身骨線位夠多以及特大鬼面罩看起來十分型格。最特別還有無邊框設計倒後鏡，廠方就指因為北歐冬天時常下雪，倒後鏡框會有機會因為積雪而阻礙車主視線，因此以無框設計來防止積雪。新車亦有很多歐洲車標準配備，如「腳踢」電動尾門，它的反應都幾快、幾方便。尾廂雖然看起來不算非常大，但容量都有472L，如果將後座放下後可加至1095L，一般都非常夠用。

內龐雖然比一般SUV細一點，但當記者坐在後座時，沒其他電動車後座屈腳的問題，坐姿都幾自然舒服。加上腳位都算好寬闊不會頂腳，唯一最大問題是中央的馬鞍位都十分高，坐中間乘客就辛苦一點了。170cm高的記者坐落雖然沒有頂頭問題，可是車尾斜背的關係，頭頂都頗有壓逼感。

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最後計算Polestar 2的電耗，記者試駕時由荃灣駕駛入機場來回，大約行走56km，平均電耗都只係每百公里17kW，同Tesla Model Y差不多。

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