通關往中國/澳門工作、玩樂必睇！各口岸實測4大電訊商5G連線表現

通關上網實測｜農曆新年前後，香港與中國內地及澳門的出入境限制陸續解除，香港市民今年終於可以無阻地來往內地、澳門工作、玩樂、上學。在疫情封關的 3 年間，香港電訊市場亦由 4G 升級到 5G，究竟各往來口岸的上網速度如何？今次《香港01》科技玩物記者就走訪各大口岸，進行實地測試。



第一站－ 上環港澳碼頭

澳門的關口對比中國大陸更早向香港人開放，甫開關已經有不少港人搭船「過大海」，吃個久違了的豬扒包，是以位於中環的港澳碼頭連日來都人頭湧湧。不想排隊的話，可以選擇上網買票，此時一個流暢的網絡絕對可以幫得上忙。

在售票處附近的閘口位置，4 大電訊商的上網表現相當參差，當中以 csl 的 5G 下載速度最佳，突破 400Mbps 的水平，而電訊商C 的表現最差，連 40Mbps 都未能達到，速度可以相差超過 10 倍。

想要較為穩定的網絡表現，可以在下一層的餐廳位置上網，此處 4 大電訊商都可以提供超過 100Mbps 的下載速度，而 csl 的速度更突破 800Mbps，認真鶴立雞群。

第二站－尖沙咀中國客運碼頭

水路往來澳門的途徑除了上環港澳碼頭之外，還有位於尖沙咀的中國客運碼頭，根據記者在場目測，中港城內的人流相對上環就較為疏落，而在網絡表現方面，仍然是 csl 佔優，下載速度唯獨他們可以突破 400Mbps，相反電訊商B 及 電訊商D 則只有 100Mbps 內的水平。

第三站－港珠澳大橋香港口岸

往來中國大陸、澳門，現在還有大量新的陸路途徑，其中港珠澳大橋更是 24 小時運作，為往來澳門／珠海的香港市民提供更多選擇。想要以最平價出行，旅客可以選擇在港珠澳大橋香港口岸搭乘來往港珠澳大橋的穿梭巴士「金巴」，票價僅為＄65，而且可以在網上以 WeChat 或電郵登記購票，有更佳的網絡連線自然有著數。

4 大電訊商在港珠澳大橋香港口岸的表現都不錯，最差的電訊商都有超過 160Mbps 的下載速度，不過 csl 仍然以超過 380Mbps 的下載網速力壓其他三間電訊商。

第四站－高鐵香港西九龍站

講到陸路通關，又怎能不提目前最快速的中港往來交通工具 － 高鐵？高鐵在 1 月 15 日起已經正式重開，目前可以從西九龍直達深圳、東莞及廣州，快速的通勤時間對於需要來回中國大陸工作的商務人士而言非常方便。

目前高鐵的主要購票途徑除了現場購買實體票外，旅客若想選用更方便的QR Code入閘，便需在12306網上平台購票，對網絡要求自然更高。我們在此處對 4 大網絡商的 5G 連線表現進行實測，當中以達到 305Mbps 以上的 csl 表現最佳，其餘的幾間在下載水平上都可以達近 100Mbps。

第五站－落馬洲口岸

除了西九高鐵，傳統的陸路關口亦已陸續開放，包括比羅湖更早開放的落馬洲關口，只要過橋後就是福田口岸，過去一直港人愛用。由於靠近邊境，間中會出現網絡中斷。若使用網絡覆蓋較差電訊商的用戶，更有可能在過關前便已自動轉接至中國內地電訊商漫遊上網。

不過在今次的測試當中，4 大電訊商都未有出現斷線情況，在落馬洲站月台及海關樓層的網絡表現都以 csl 最佳，下載速度在這兩個位置都可以達到平均 150Mbps 的水平。

第六站－落馬洲(新田) 公共運輸交匯處

除了鐵路以外，居住在元朗、屯門地區的港人，由於地理位置及價格的關係，不少都愛選用24小時營運的皇崗巴士往返香港與中國大陸。我們在落馬洲(新田) 公共運輸交匯處就進行過一輪測速，仍然是以 csl 的網絡最為優質，是唯一一間下載速度突破300Mbps的電訊商。

第七站－羅湖口岸

羅湖為歷史悠久的關口之一，交通與生活配套都十分成熟，故開關後仍然是不少港人北上時首選的口岸，跨境學童亦終於可以在全面通關後如常上學，而其在 2 月 6 日亦正式重開後，我們在現場的網絡測試中所見，幾間電訊商在此的 5G 網絡都基本完善、體驗流暢，其中又以 csl 5G 的表現最佳，下載速度突破 400Mbps。

第八站－香園圍口岸

隨著全面開關而正式開放使用的蓮塘/香園圍口岸，較方便粉嶺、上水的居民北上之用，由粉嶺站往香園圍口岸車程需時約20分鐘，而且交通費較低，相信未來會有不少港人轉用。而在此處的 5G 網絡表現，再度以 csl 佔優，在其他幾間電訊商只有 100Mbps 左右的下載速度之時，csl 的速度則可以超過 450Mbps 以上。

總結：csl 表現最快最穩

從 8 個通關口岸／交通樞紐的 5G 網絡測試中所見，csl 提供的 5G 網絡最快、最穩定，即使到達關口之前，都不會出現斷線等情況。值得一提的是，csl旗下的5G月費Plan每月都會加送2GB的中港澳漫遊數據，對經常要往返內地工作、玩樂的人士非常方便，過關後毋需換卡便可即時上網，滿足在內地衣食住行都要用到手機的需要。

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