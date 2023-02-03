Samsung Galaxy S23 系列正式發表，繼續上代的組合，由S23﹑S23+﹑S23 Ultra 三款不同定位的手機組成。而 Galaxy S23 系列的港版價格已在網上流出，今次的定價比 S22 系列要高一些，到底網民又受不受落呢？



Galaxy S23 港版價格：

8G+128G 5699元

8G+256G 6199元

8G+512G 6999元



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Galaxy S23+ 港版價格：

8G+256G 7499元

8G+512G 8499元



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Galaxy S23 Ultra 港版價格：

8G+256G 9499元

12G+256G 10199元

12G+512G 11199元

2G+1T 13199元 ​​​



看完連登網民 Galaxy S23 系列的規格和價格後，連登部分網民認為 Samsung 今次打「保守牌」，沒有太大的驚喜。不過，亦有網民表示，S23 改善了 S22 的缺點，不論是 驍龍8 Gen2 ﹑電池﹑拍攝功能﹑喇叭﹑手感都有改善，特別是加入了光學防手震 OIS 系統，喜歡使用高倍數變焦拍攝的話，拍攝體驗亦明顯比上代優勝。

《香港01》讀者專享－Samsung Galaxy S23 系列試玩會

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