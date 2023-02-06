潮濕天氣洗衫難乾、沒有乾衣機可用這兩款家電幫助加快乾透｜近期香港天氣寒冷潮濕，洗衫後相當難乾，如果空氣不夠流通、陽光又不夠，厚衣服分分鐘有異味。有網民正被這問題困擾，很想花錢買乾衣機，但看到昂貴機價、加上電費也一定不便宜，就有點猶豫……



網友：回南天你就會發現乾衣機有買貴冇買錯

原po因為潮濕天氣令衣服兩晚也未能乾透面煩惱，但面對機價和可預期的額外電費，就令樓主很卻步。此時，家中已經有網友就游說他說：「買啦，衫晾極都唔乾真係好煩」、「值得投資」、「睇你屋企環境係咪許可，夠位裝真係超推薦，仲可以焗棉被，好實用。」「有錢唔怕買，冬天、雨天、回南天你就會發現有買貴冇買錯。」

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真係唔買乾衣機，可以用呢兩款電器

或是經濟、更多原因是空間不足，如果真的無法添置乾衣機，有網民就推薦樓主可以用兩款家中常見的家電1）抽濕機、2）電風扇一齊開，加速衣物乾透，「開抽濕機之後室內晾衫都唔會有怪味，仲乾得好快。」、「再教埋你可以將衣服拱型咁晾，唔好排咁密。可以既就同時開抽濕機+電風扇，唔得就淨係開風扇，都已經好有用。」「部份抽濕機本身就有乾衣功能，大約5小時就乾透。」仲有網民溫提：「開抽濕機就記得要閂窗！唔係就白開、浪費電力！」

中電facebook粉絲專頁早前也公開了貼士，建議室內晾衫開抽濕機時再加開一把風扇，但留意不宜放近牆邊，令空氣更易流通。

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專家教4個潮濕天氣晾衫乾衣貼士



除了以上兩種家電，晾衫位置、掛衫方法原來都可以加速乾衣服的速度：

1.晾衫擺位有技巧

將衣物排成拱形，長身衣物及毛巾掛在外邊兩側，較短的內衣褲、襪可掛在中間，都可令衣物乾得更快，大概可以快30分鐘左右，當衣物排列成拱形時，中間會留出空間，空氣從這裡流過能夠產生上升氣流，將水分快速帶走。

2. 不要在睡房晾衣服

原來睡房有床有被鋪，不宜晾衣服，否則會營造溫暖潮濕的環境讓霉菌生長，應該改在大廳或其他更通風的地方晾衫。

（Photo－AC）

3.不要在窗邊晾衣服

一般會以為室內晾衫最少都要排窗，靠通風可加快乾透，但原來在雨季時，排窗晾衫而會令衣服更重濕氣、更難乾，只可以等真正有陽光時才好在窗邊台晾衫。

（Photo－AC）

4. 厚重衣物倒轉晾曬

厚料衫好多時內層會有毛裡，又或者是用作吸汗的物料，如果反轉晾曬，有助水份濕氣更快離開衣物。另外，仲可以在衣服的衫尾、下擺夾多幾個夾仔「墜住」衣服，通風效果會更加易乾。

Photo－AC）

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