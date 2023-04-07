復活節連假去東京玩，遊日本可以考慮使用Apple Pay新增的Suica西瓜卡日本八達通功能，以iphone拍卡入閘超方便！全球各國開始放寬旅客入境，相信不少人在過去一兩個月已忍不住「返鄉下」去過日本旅行了。而去日本旅行必備「日本八達通」Suica西瓜卡，以下提供iPhone Apple Pay新增Suica西瓜卡教學，以後去日本毋需再在日本找便利店或車站增值Suica了。



Apple Pay連動西瓜卡 直接嘟手機出入閘超方便

遊日本必備「西瓜卡」（Suica），亦即是日本的（其中一張）八達通，在日本乘搭JR、Metro（地下鐵）、西武等各種鐵路以及巴士等公共交通工具，或是在便利店等地方購物時都能使用。Suica的使用方法也和八達通一樣，拍卡付錢，然後可以在車站或便利店等地方增值。在日本購物（尤其在便利店、超市或藥房等）時常都有零頭，1yen、5yen、10yen銀仔既不實用又阻位，而用西瓜卡就能免除處理散銀的煩惱。

曾經日本不同地區和公司都有各自的交通卡互不通用，不過在多年前日本全國多家主要交通卡開始互通聯網，現在基本上一張Suica或Pasmo就已經能「全國通行」了。

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雖然用實體Suica卡已經算很方便，但如果想要更方便的話，可以利用iPhone的Apple Pay功能，將Suica卡新增至Apple Pay內；這樣就能將iPhone本體變成西瓜卡，搭車直接拍iPhone出入閘，不再需要拿銀包出來拍卡了。而且Apple Pay通過信用卡來為Suica增值（可使用香港信用卡），變相等如「自動增值」Apple Pay一撳即增，不用再在車站或便利店逐次增值了。注意以下教學為在Apple Pay在增加新的電子交通卡，而非將實體suica轉移到iPhone上。

按圖放大Apple Pay新增日本八達通「Suica」西瓜卡教學：



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成功新增Suica到Apple Pay之後，就可以將iPhone當成是Suica般拍卡入閘出閘；而在便利店付款時和店員表示用「Suica」付款然後拍電話即可。

購物時記得要和店員講是使用suica卡，否則店員可能會誤以為你想使用其他電子錢包

不過要提提Apple Pay目前只接受信用卡或扣賬卡（Debit card）來為錢包增值，而在新增信用卡到Apple Pay時基本都需要SMS / 電話認證；如果自己的號碼沒有跨國短訊服務，就會無法在日本新增信用卡到Apple Pay、從而無法使用Apple Pay西瓜卡。因此建議最好還是在出發去日本前就先將Apple Pay西瓜卡弄好。

如果人已在日本，有可能因為收不到SMS而無法登記Apple Pay付款方式從而無法新增西瓜卡，想用的話建議在出發前就處理好

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最後是如果沒有iPhone，或是實在很抗拒Apple Pay / 很想要實體卡，除了在JR站的售票機購買普通版西瓜卡之外，也可以考慮購入遊客用的特別版西瓜卡「Welcome Suica」。這張卡特別之處除了有限定的櫻花圖案之外，亦不需要預付500日圓按金；但相對地卡此卡不能退票，有效期亦只得28日過了日子後就失效（裡面的充值額當然也就沒有了）。在東京都內主要車站內的JR EAST Travel Service Center窗口及專用售票機均可購買，如羽田機場出來乘坐單軌電車（Monorail）的閘口就有。

櫻花圖案幾靚

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