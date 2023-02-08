Galaxy S23 Ultra 正式在全球推出，作為 Android 機的旗艦款式，當然會被用家拿來與 Apple iPhone 14 Pro Max 比較。連登網民更開 Post 問：「一句講晒 IPhone 14 Pro Max 定 S23 Ultra」，沒想到一向推Apple Post快過火箭的連登，今次竟然有更多人支撐 S23 Ultra。



Galaxy S23 Ultra 採用訂製版本的旗艦處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，強大的運算能力令拍攝功能升級，2 億像素主鏡頭﹑10 倍光學變焦和光學防手震 OIS 系統，都令 S23 Ultra 對比上一代有明顯進步。

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在極低光環境下，S23 Ultra 會自動啟動黑夜亮攝功能，從預覽中已經可以見到光度提升的效果（蔡浩騰 攝）

根據連登網民的投票，截稿前以 S23 Ultra 的 314 票，領先 iPhone 14 Pro Max 218票，網民認為 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 晶川比 A16 勁 30％，1,000 萬像素的10 倍光學變焦亦比 iPhone 吸引。另外，指出 iPhone 14 Pro Max 的動態島太顯眼而不實用，因此如 S23 Ultra 兩個月後跌價的話，就會入手。

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資料來源：LIHKG

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Galaxy S23系列新機試玩會、報名參加仲有獨家出機優惠

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