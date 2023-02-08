開箱試玩 final ZE8000 真無線藍牙耳機｜final Audio這家日本公司發燒耳機，一直對無線耳機開發有保留，因認為市面藍牙技術末達它的的標準；一直至2021年才推出首度真無線藍牙耳機ZE3000，足足比Sony、Panasonic等大牌遲4、5年，可見final對音色追求之嚴謹！推出 final ZE3000、ZE2000兩支規格大同小異的藍牙耳機後，2023年2月初，final開發經年的旗艦作final ZE8000 真無線藍牙耳機終於問世！



異形外觀｜出奇好戴

先講外型，它的設計實在是很怪異，有一舊比一般藍牙更巨型的機身，上面加駁一條巨型的長方體。未戴之前還很怕會不夠貼服，但戴上後效果卻極好，首先它並不太重，不會有墜耳感覺，而且使用的耳膠也很特殊，除了插入耳道的半圓型耳膠，旁邊還有一個圓拱型的矽膠套包著ZE8000的機身，為它提供了額外的磨擦系數而戴得更貼服。而且隔音效果亦更佳，所以ANC降噪效果相當不錯。

開箱 final ZE8000 藍牙耳機 （鍾世傑 攝）

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未戴之前還很怕會不夠貼服，但戴上後效果卻極好。（林勇 攝）

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f-CORE for 8K SOUND 特殊物料動圈單元

它使用10mm的 f-CORE for 8K SOUND 鋁鎂合金動圈單元，最特別是單體振膜與懸邊是利用高精度模具夾合，沒有使用膠水或其他黏合劑接合，並以「銅包鋁漆包線」接連至機身，減低「異物」所做成的干擾、增強還原度，真可說是燒腦級的堅持。試聽後覺得它的人聲清晰，低音不像Sony、Bose般加重味精，下潛量不是非常之大，傾向反應快、令到ZE8000的音色很爽快，聽多久也不會覺得膩、覺得累。

f-CORE for 8K SOUND 特殊物料動圈單元

所以有一點要留意， f-CORE for 8K SOUND 動圈單元對異物是相當敏感，所以final特別加送了6對（另加對已經貼好在耳導管）filter過濾網，以防塵埃或耳垢進入耳機內。而金屬棒是用來將濾網固定在導管口之用。

final特別加送了6對（另加對已經貼好在耳導管）filter過濾網，以防塵埃或耳垢進入耳機內。（鍾世傑 攝）

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專用app final connect 寫得出色｜大把設定玩

之後就是接駁的流暢簡易度，它的專用app final connect寫得相當出色，駁了藍牙後一兩秒就能開始做app內設定，有1）五段EQ平衡器，2）全開、通透、抗風噪、關閉4個ANC降噪效果設定，3）音量最適化，4）8K Sound 開關這4個項目。

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8K Sound 出街可以不開

8K Sound意思就是將其特製的AB類放大回器的演算力推到最大，令到音色失真少、細緻度大增，代價是消耗的電量會增加，整體續航力會少了30至60分鐘。雖然8K Sound是ZE8000的重大賣點，但老實說記者要在環境很安靜的室內空間，才聽得出當中分別。利申不是說它搵笨，而是因為ZE8000不開8K Sound的細節已很豐富，所以覺得如果出街聽歌大可不必開動、以免浪費電量。

8K Sound 開關（鍾世傑 攝）

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細緻度尤如在聽有線耳機｜樂器定位層次出色

記者試玩後第一個感覺是，這對藍牙耳機根本已經達到有線耳機的音色水準，很適合收聽一些背景樂器種類豐富，錄音出色的band sound樂曲，比如動畫《孤獨搖滾》的歌集；以其他藍牙去聽同一般歌，通常都會將人聲、樂器全部「拿埋一舊」變得又嘈又亂，FINAL ZE8000卻是有條不紊，提供非常出色的人聲、樂器定位及層次感。

final ZE8000很適合收聽一些背景樂器種類豐富的band sound。（鍾世傑 攝）

再用The First Take版陳柏宇歌曲《有天》試聽，雖然ZE8000的降噪比Sony末計不算非常之勁，但其隔音真的做得好，就算在街上聽歌，連細膩的即場收音呼吸聲及尾音都聽得好真。

用The First Take版陳柏宇歌曲《有天》試聽（鍾世傑 攝）

如果要講弱點的話，它駁apple iPhone時因為只能用AAC制式，雖然音色都好靚，但仍然建議配支援aptX Adaptive的android手機（比如今次試玩用的Sony Xperia 1 IV，小米 11 Pro及更新版本、ROG phone 5等等），才能100%發揮8K Sound的功力！另外，它的輸出功率不算很強，音量不會「如雷貫耳」般大，平時聽歌喜歡開到好大聲的人，就建議到耳機店試試才決定是否購買。

建議配支援aptX Adaptive的android手機，比如今次試玩用的Sony Xperia 1 IV，才能100%發揮8K Sound的功力！（鍾世傑 攝）

評分：90分（100滿分）

final ZE8000 Spec.

藍牙：Bluetooth 5.2

藍牙編碼制式：AAC、SBC、aptX、aptX Adaptive

單元：10mm f-CORE for 8K SOUND 動圈單元

電池續航力：5小時（耳機）、15小時（連充電盒）

其他性能：IPX4、Qi 無線充電

售價：$2,380

查詢：ECT 3188 0767

開箱 final ZE8000 藍牙耳機 （鍾世傑 攝）

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