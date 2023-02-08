天氣潮濕 抽濕機使用技巧｜天文台未來九天天氣預報中指出，香港受溫暖潮濕的海洋氣流影響，相對濕度明顯變高，2月13和14日更預計最高達 100％ 相對濕度。抽濕機又到了拿出來代替暖風機的時候，不過有沒有發現就算開了抽濕機，家中的濕氣仍沒有下降呢？這可能不是機器故障，而是用家忽略了一個很重要的地方。



台灣家電達人「486先生」指出，很多用家都會忘記抽濕機都有濾網，當濾網的積塵太多，而又沒有定期進行清潔的話，會導致進風量不足，影響抽濕效果，甚至令內部處於高溫運轉的情況，有機會導致過熱短路。

清潔時，可以直接使用吸塵機吸走塵埃，或使用清水清洗，不過水溫應避免過早，以免濾網變形。完成清潔後，只要放置在陰涼通風處確認完全乾燥即可。

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另外，使用抽濕機也要考慮家居大小，以香港較多時間的相對濕度在 80％ 以上為例，300尺以下的家居應使用 14～18公升；300～500尺以下使用24～28公升；500尺以上使用42公升或以上容量的抽濕機。如抽濕機的容量和家居大小不成比例，也會影響到實氣的抽濕效果。

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抽濕機+電風扇乾衣

如想在潮濕的天氣中有效乾衣，中電建議，可以使用抽濕機時多開一部風扇加快乾衣速度，同時在出入風位最少預留30厘米，不宜放近牆邊，令空氣更易流通。另外，最好關上門窗製造密閉空間，減省抽濕時間。

中電強調使用抽濕機乾衣時，不要放入衣櫃﹑壁櫃等狹窄密封地方，以免狹窄空間的溫度不斷上升，使抽濕機無法有效地操作而出現故障或過熱問題。

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