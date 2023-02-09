Bowers & Wilkins Pi7 S2 藍牙耳機開箱評測｜英國名牌的ANC降噪耳機 Pi7 叫好叫座，聲靚得來，手機app亦寫得出色，兼顧傳統耳機廠要求的音色，還滿足了手機用家希望無線耳機方便易用的需求。所以雖然定價比一般ANC藍牙耳機貴一截，但仍然賣得非常好。



外型不變｜電量更多

近日其2代改良版 B&W Pi7 S2 行貨到港，改良之處主要是延長電量續航力，機身體積不變，但因為內置鋰電池容量增加、單元的耗電量減少，播放時間增加了 25% ！足足多了了小時至 5hrs！另一個改變是廠商吸收了經驗，將機身的金屬殼改為塑膠（留意機面接控位仍然是金屬製），一方面令耳機更輕，最重要是不會阻礙藍牙連接，令接收能力更出色，無線傳輸範圍達到 25m。（上代試玩報告在此……）

👉AirPods Pro藍牙耳機清潔｜戴1小時菌量升700倍8招去耳垢

開箱評測Bowers & Wilkins Pi7 S2藍牙耳機（鍾世傑 攝）

👉開箱 final ZE8000 藍牙耳機｜獨創8K Sound 超極細緻還原度音色

耳機自身的電池續航力增加25％、聽多1小時。不過充電盒本身的電量則沒有增加。（鍾世傑 攝）

機身的金屬殼一為輕身、二為加強接收能力，由金屬改為塑膠料（留意機面接控位仍然是金屬製）傳輸範圍達到 25m。（鍾世傑 攝）

👉開箱 Campfire Audio Orbit 藍牙耳機｜名廠黑科技傳承至無線產品

獨家玩法｜真 24-bit 音頻連接

Bowers & Wilkins Pi7 S2充電盒仍然像上代一樣，使用USB-Type C線，將電盒駁到智能手機，箱子就會跳過手機系統內的藍牙裝置，變身成支持高清傳輸的24-bit 音頻藍牙連接發射器，直接連接耳機，你還可用這個方法去駁Switch、平板電腦，用途非常之多。而由於iPhone本身的藍牙制式是最舊最差的，它平Android手機更需要這個24-bit 音頻藍牙連接發射器，所以記者就另購一粒USB-C to lightning 轉插，以iPhone 13 Pro Max試聽。

Step 1｜將充電盒以USB-Type C 線連到手機（記者另購轉插駁Lightning插到iPhone 13 Pro Max試聽）。點先知自己已經用緊24bit音頻藍牙連接發射器？以iPhone為例，平時聽歌畫面下方會出現AirPlay icon，入面還可以看到是「Bowers&Wilikins ProCase」。



將充電盒以USB-Type C 線連到手機（記者另購轉插駁Lightning插到iPhone 13 Pro Max試聽）

Step 2｜記得要自turn off手機自己的藍牙連接，之後長按Pi7 S2 充電盒面的按鈕達2秒，LED燈由綠變閃藍，此時就會自動連接Pi7 S2耳機，你會發現音色比平時直接iPhone藍牙更出色，音色層次感和細節都更豐富，發揮9.2mm 動鐵單元的真正實力👉Cleer SCENE 藍牙喇叭1K有找靚聲重低音｜迷你Soundbar睇戲打



Step 3｜2代的充電盒甚至可支援其他B&W藍牙耳機，比如去年推出的頂級頭戴式耳機B&W PX8，連大耳牛的音色都幾何級提升。記者發現連接Pi7 S2以外的耳機，需要少少技巧，就是本來的耳機必須放回充電盒內。否則它永遠會優先駁Pi7 S2，不會找到PX8。



本來的耳機必須放回充電盒內。否則它永遠會優先駁Pi7 S2，不會找到PX8。（鍾世傑 攝）

👉B&W Px8開箱評測｜超越藍牙耳機需要的頂級配置｜頭戴耳機5款推薦

三頻平均｜雙單元分工精細

再來試試音色，Pi7 S2 給人的型像很成熟斯文，但其實音色「幾轟得」，它使用帶有動鐵單元的9.2毫米動圈單元，動圈負責高頻、動鐵負責中低頻，分工清晰、三頻平均。如果想令音色進一步提升，可參考在聽歌時暫將ANC降噪關閉，那樣人型就會更清晰、更靠前，重低音量也有些微增加。

Pi7 S2 給人的型像很成熟斯文，但其實音色「幾轟得」。（鍾世傑 攝）

順帶一提Pi7 S2 的ANC降噪好像也比上一代出色了一點點。不過聽歌時仍然建議off了ANC，音色會更加清。

聽歌時仍然建議off了ANC，音色會更加清。（鍾世傑 攝）

ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

+ 4

90分｜100分為滿分

特殊功能：自適應主動降噪、真 24-bit 音頻連接

單元：帶有動鐵單元的9.2毫米動圈單元

藍牙：藍牙5.0aptX aptX HD aptX Classic AAC SBC

電池續航力：耳機長達5小時（關閉主動降噪）／充電倉另外提供16小時續航時間／充電15分鐘 = 播放2小時

充電方式：無線和USB-C充電／快速充電

頻帶：發送模式：2402MHz 至 2480MH

射頻輸出功率：<10.0 dBm

防水：IP54

配件：80厘米雙頭USB-C充電線／3.5mm插頭轉USB-C音頻線／小/中/大號耳塞套



售人價$3,380

日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦