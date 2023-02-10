天文台預測香港週末期間，會受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，星期一﹑二相對濕度將高達 100％。天氣潮濕，但氣溫又未到需要開冷氣，想降低濕度，最直接的方法就要使用抽濕機。不過，長時間沒開抽濕機，原來即時直接使用會有問題，專家就分享以下正確使用步驟。



未來9日天氣預報，星期一﹑二相對濕度達100％（天文台網站截圖）

香港理工大學電機工程系教授鄭家偉分享，抽濕機並不是經常使用的家電，當出現長時間放置後（如乾燥季節），抽濕機有機會因積聚太多塵埃，令機器運作不暢順。最明顯的問題是影響抽濕效果，以及影響散熱情況，嚴重更有機會令抽濕機過熱短路。

因此經過長時間放置後，再次使用前，鄭家偉教授建議可以先用吹風模式，把抽濕機內的塵埃吹出來，保持出風口暢順。另外，首次開啟也要先觀察機身狀態，留意機件有沒有異常，如漏水﹑發出奇怪聲音﹑濕度感應器是否正常等。

👉疑「尿袋」短路致單位起火 35歲女子不治｜外置充電器7大使用禁忌

👇👇一年無用抽濕機不要即刻開？專家教你8大注意點！👇👇

+ 11

👇👇相對濕度100％開抽濕機冇用？專家教提升抽濕效果 一點經常被忽略👇👇

另外，台灣家電達人「486先生」也指出，很多用家都會忘記抽濕機都有濾網，當濾網的積塵太多，而又沒有定期進行清潔的話，會導致進風量不足，影響抽濕效果，甚至令內部處於高溫運轉的情況，有機會導致過熱短路。

清潔時，可以直接使用吸塵機吸走塵埃，或使用清水清洗，不過水溫應避免過早，以免濾網變形。完成清潔後，只要放置在陰涼通風處確認完全乾燥即可。

👇👇專家教路雨天晾衫方法 可以防臭防霉👇👇