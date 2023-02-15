消委會14款抽濕機評測2023｜一款實際抽濕量跌4成　耗電量相差5成

消委會／抽濕機 2023｜消委會最新測試了 14 款抽濕機，包括二合一空氣淨化抽濕機和一般抽濕機，價格由 $2,099～$6,180 不等，品牌包括熱門的 LG﹑惠而浦﹑東芝等。發現有兩款抽濕機安裝過濾器後，抽濕效果有明顯下降。



兩款實際抽濕量過份低於聲稱

消委會比較了各款抽濕機報稱之抽濕量及實際測試結果，大多款式經測試後都與官方聲稱的相約，唯惠而浦和金章牌的聲稱抽濕量，是在安裝／未安裝過濾器的情況下相差頗大。

因此，在標準環境（溫度26.7℃及相對濕度60%）情況下，惠而浦和金章牌安裝過濾器後的實際抽濕量，分別降低約13.2%及23.1%；廠商慣用環境（溫度30℃及相對濕度80%）下，實際抽濕量分別降低約14.7%及41.0%，結果令人驚訝。

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使用電費相差近5成

消委會測試的抽濕機中，7成款式達1級能源效益級別，消委會以每年使用90日，每次使用5小時，以每度電$2計算的話，每年估計的電費由 $146～$260 不等。於同一個抽濕量組別比較，估算電費可相差近 5 成。

同時，惠而浦和金章牌的款式都隨機附送HEPA過濾器，但在安裝HEPA過濾器後，能源效率竟由 1 級，分別降到只達 2 級和 4 級，即安裝 HEPA 過濾器後會減低抽濕能效 3 成以上。消委會提醒，應留意抽濕機的能源效益，加裝過濾器後或有機會影響抽濕能效。

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（消委會圖片）

消委會選購抽濕機貼士

1）選購時，應參考抽濕機上的能源標示，在同一抽濕量下能量效率越高代表越慳電，應比較不同產品的能源效率及抽濕量。



2）選購二合一空氣淨化抽濕機時，空氣淨化過濾器需要定時更換，因此入手前要考慮更換成本。



3）家居空間較大，或環境相對潮濕（如近海邊），就應該要選購抽濕量較高﹑抽濕速度較快的款式。



4）抽濕機盛水器的容量越大，需要倒水的次數就越少。想方便倒水的話，可選擇有手柄的款式



5）如需要經常在家居移動抽濕機位置的話，可選擇設有腳輪的款式。



消委會安全使用抽濕機貼士

1）應定時為二合一空氣淨化抽濕機過濾器清潔和更換，以確保淨化效果。



2）使用抽濕機乾衣時，不應把衣服放在出入風口，以免出現通風不良導致過熱。同時，未完全扭乾的衣服，不應放置在抽濕機上方，以免水滴入機內構成危險。



3）善用抽濕機的定時關機功能，以免過長時間使用。



4）不應在無人看管和晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用時，應把電源關上。



5）應定期清洗抽濕機的盛水器和隔塵網，以免滋生細菌及塵埃積聚妨礙散熱。



資料來源：消委會《選擇月刊 556期》