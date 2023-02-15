Marshall Emberton II 評測3大新功能｜附消委會20款藍牙喇叭報告
Marshall Emberton II 藍牙喇叭開箱評測｜Marshall Emberton這款便攜藍牙喇叭近日推出了第2代新版 Marshall Emberton II，即刻為你開箱，試盡3個全新／改良位。
Marshall Emberton II ｜大人氣便攜藍牙喇叭二代面世
如果你有時會去Live House 聽Band Song 現場演出，不難發現Marshall電子結他擴音箱那黑色真皮包箱、金屬網面的身影。而正因為這個美國品牌深入民心，Marshall以相同外觀開發的一系列藍牙喇叭，外型夠Rock、低音夠勁，在香港長期熱賣，約在2年前推出，size跟一罐汽水相約，可輕鬆袋出街的便攜手提款式Marshall Emberton，終於推出新版後繼model！
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第1個改良：防護力升級｜IP67級防塵防水
「Marshall Emberton II 」暫時有黑白兩色選擇，機面是模擬皮革料、摸上去手感很好的軟膠物料，既防滑也防撞防震，機頂有型仔的金屬色圓形操作鍵、藍牙連結鍵、紅色電量顯示燈；防水能力由上代的IPX7升級至IP67：6代表防粉塵入侵、7即可浸於1米的水深達30分鐘仍能正常操作。
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其他升級位：Marshall stacks雙機連線
升級性能還有另外兩項： 追加了「Marshall stacks」連結模式，可以將兩台 Emberton II 做無線連結，疊在一起播歌、音量自然就更大；更可一左一右擺放兩隻Marshall Emberton II當成左右聲道，令音場變得更廣闊開揚！
使用方法也簡單：先同時將2部喇叭開機，1號機連上手機、連按3下藍牙鍵，之後2號機再連接2次藍牙鍵，就能完成連線。（留意：無法跟上代Marshall Emberton一代連線，但未來可跟部份Marshall新款喇叭連結）
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電量大增至30小時
續航力由原本的20小時大增50％至30小時電量，換言之聽足1日都不用充電。而且分享多個經驗，記者拍攝2代相片時也從箱子中找回上1代做對比，足足半年沒用、電量仍然保持有100%！
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試聲｜人聲配樂均清晰
內置 2 組 2吋／10W 動圈單元、內置 class D 放大器，雖然規格看上去跟1代相同，但記者做了1、2代AB對比，在相同音量下播放NewJeans的《Ditto》，1代比較強調人聲、Marshall Emberton II 則能夠同時聽到更清晰的背景音樂，相信在調音方面是有改變。
Marshall Emberton II 香港定價 $1,499（代理Street Value）
單元：2組動圈單元（60-20,000 Hz）
電量：USB-Type C充電，內置Li-ion電池／30+小時播放
藍牙：5.1
體積：68 x 160 x 76 mm／重量700g
對應：Marshall Bluetooth app (iOS & Android)
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