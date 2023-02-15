Marshall Emberton II 藍牙喇叭開箱評測｜Marshall Emberton這款便攜藍牙喇叭近日推出了第2代新版 Marshall Emberton II，即刻為你開箱，試盡3個全新／改良位。



Marshall Emberton II ｜大人氣便攜藍牙喇叭二代面世

如果你有時會去Live House 聽Band Song 現場演出，不難發現Marshall電子結他擴音箱那黑色真皮包箱、金屬網面的身影。而正因為這個美國品牌深入民心，Marshall以相同外觀開發的一系列藍牙喇叭，外型夠Rock、低音夠勁，在香港長期熱賣，約在2年前推出，size跟一罐汽水相約，可輕鬆袋出街的便攜手提款式Marshall Emberton，終於推出新版後繼model！

Marshall Emberton II 香港定價 $1,499（鍾世傑 攝）

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第1個改良：防護力升級｜IP67級防塵防水

「Marshall Emberton II 」暫時有黑白兩色選擇，機面是模擬皮革料、摸上去手感很好的軟膠物料，既防滑也防撞防震，機頂有型仔的金屬色圓形操作鍵、藍牙連結鍵、紅色電量顯示燈；防水能力由上代的IPX7升級至IP67：6代表防粉塵入侵、7即可浸於1米的水深達30分鐘仍能正常操作。

防水能力由上代的IPX7升級至IP67：6代表防粉塵入侵、7即可浸於1米的水深達30分鐘仍能正常操作。

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其他升級位：Marshall stacks雙機連線

升級性能還有另外兩項： 追加了「Marshall stacks」連結模式，可以將兩台 Emberton II 做無線連結，疊在一起播歌、音量自然就更大；更可一左一右擺放兩隻Marshall Emberton II當成左右聲道，令音場變得更廣闊開揚！

（鍾世傑 攝）

使用方法也簡單：先同時將2部喇叭開機，1號機連上手機、連按3下藍牙鍵，之後2號機再連接2次藍牙鍵，就能完成連線。（留意：無法跟上代Marshall Emberton一代連線，但未來可跟部份Marshall新款喇叭連結）

1號機連上手機、連按3下藍牙鍵，之後2號機再連接2次藍牙鍵，就能完成連線。（鍾世傑 攝）

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電量大增至30小時

續航力由原本的20小時大增50％至30小時電量，換言之聽足1日都不用充電。而且分享多個經驗，記者拍攝2代相片時也從箱子中找回上1代做對比，足足半年沒用、電量仍然保持有100%！

續航力由原本的20小時大增50％至30小時，機面有10段紅色LED燈顯示電量餘量（鍾世傑 攝）

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試聲｜人聲配樂均清晰

內置 2 組 2吋／10W 動圈單元、內置 class D 放大器，雖然規格看上去跟1代相同，但記者做了1、2代AB對比，在相同音量下播放NewJeans的《Ditto》，1代比較強調人聲、Marshall Emberton II 則能夠同時聽到更清晰的背景音樂，相信在調音方面是有改變。

Marshall Emberton II 同時聽到更清晰的背景音樂，相信在調音方面是有改變。（鍾世傑 攝）

Marshall Emberton II 香港定價 $1,499（代理Street Value）



單元：2組動圈單元（60-20,000 Hz）



電量：USB-Type C充電，內置Li-ion電池／30+小時播放



藍牙：5.1



體積：68 x 160 x 76 mm／重量700g



對應：Marshall Bluetooth app (iOS & Android)



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同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。

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同場睇Cleer SCENE：與iPad平板最匹配的迷你Soundbar

Cleer SCENE的設計好像座檯Soundbar仔、穩如泰山的安定感。（鍾世傑 攝）

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