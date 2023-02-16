PS VR2 開箱實測，PS5玩家究竟值不值得買？｜PS5推出左2年，最近貨源終於穩定許多，機迷們終於可以輕易walk in入手了。Sony就在這PS5貨源充足時刻，於2月22日推出最新PlayStation VR 2（PSVR 2），不知道吸不吸引各位PS5玩家呢？記者就提早2個星期將新機PS VR 2入手，同時試玩過3款PSVR 2專用遊戲，為大家詳細評測一下今代PSVR 2值不值得機迷入手。



先講今代PSVR 2與上代有什麼分別，規格上今代最大升級當然是熒幕解像度提升一倍，解像度960 x 1080升至2000 x 2040，而可視角度由100度升至110度，以及對應4K HDR輸出。不單止影像更細緻明亮，視野亦都更加廣闊。機身重量亦都由600g減輕至560g。單看數字今代的確強化不少，但相信大家最關心PSVR 2的設定是否複雜？是否需要很大空間才可玩得到？以及實際佩戴時的感覺？立刻為大家逐一測試。

👉 DualSense Edge PS5官方「Pro掣」開箱 這個價錢值得買嗎

PSVR 2詳盡實測，PS5玩家值得買嗎？（黃寶瑩 攝）

今代最令人驚喜便是將整套PSVR配備及設定上都比上代簡化不少，上代於設定的時候，需要另接外置盒及鏡頭，又要左駁右駁不同的線材，單單駁線都已經玩足一天。而且又要很大的空間才可玩到，要求那麼多，未接完線都已經不想玩。今代PSVR 2，只需要一條USB線直插主機就玩得，這就方便很多。

PSVR第一代與第二代規格及售價對比



+ 4

👉PSVR2實機上手試玩報告：非常驚艷 改良位新功能多籮籮體驗甚佳

今代PSVR 2內置4個方位感應鏡頭，毋需如上代般需要外置鏡頭，所以不需要很大的地方都可以玩。官方就指細至1平方米的空間就玩得，最適合像一般香港家庭的彈丸之地。另外，玩家可以一按便可以即時看到外界環境，比起上代玩上來更加安全。

佩戴亦比上代簡便，玩家只需要一撳一拉將頭罩戴上頭，放好位置後扭實，再按右邊掣調校前後對焦、以左邊掣微調視點，再戴上耳機 以及拎上專用PSVR 2 Sense手掣就玩得，比上代又需要利用鏡頭對焦、又要更大空間先玩到，今代無疑是簡單不少。

論佩戴感今代亦比上代舒服得多，雖然重量上只是較上代輕40g，但因為機身的重量分佈比上代更好，不會有前重後輕的感覺。記者長時間戴著，無論頭部或頸部都不會太累贅，玩超過半小時以上都不會眼累，這方面值得給個讚。

PSVR 2比上代更輕（黃寶瑩 攝）

連接後將PS5開機，便可以為PSVR 2作首次設定，只需要跟足步驟簡單設定完畢，就可以即刻開game。

👉 PSVR2實機上手試玩報告：非常驚艷 改良位新功能多籮籮體驗甚佳

Horizon Call of the Mountain 專門為PSVR 2設計，非玩不可。（官方提供）

Horizon：Call of the Mountain實試

首先試PSVR 2專用遊戲《Horizon：Call of the Mountain》，遊戲專門是為了PSVR 2而設計，因此無論影像、操作等都完美對應PSVR 2。今次玩家於《Horizon》世界內，飾演一位原本是階下囚既士兵利亞斯，戴上VR時便可以完全體驗Horizon內遼闊世界。一開始遊戲，記者坐在獨木舟穿過森林河流時，感覺影像真係非常逼真，配合4K HDR影像輸出，真是非常靚。玩家可以360度飽覽大自然世界，非常令人驚喜，戴上耳機後，其Tempest 3D AudioTech更可以模擬機械怪左飛右撲的聲音，臨場感十足，完美沈浸式體驗。

+ 9

記者就覺得最有趣便是冒險時攀爬的感覺，爬山、爬屋、擒樹等等，就好像真正攀石時一望下方，有少少驚的感覺，好爽好過癮。另外戰鬥時，利用體感操作射箭，以及迴避機械獸攻擊，亦都非常刺激。而且玩家在往後的故事可以取得不同武器及道具，利用體感操作亦十分有趣。記者亦覺得PSVR Sense手掣非常厲害，不單可以完美感應玩家的動作，就連手掣外殼都可以感應手指，毋須按鍵都可以模擬到手勢，感受到新手掣厲害。除了手掣外，就連頭罩都會有輕微震動回饋，亦都令玩家更投入遊戲之中。不過玩半個鐘就已經出汗，而且玩得都幾勊，不知玩多久才打得爆機。

Moss 1&2 的Quill老鼠仔非常可愛，深得不少女性玩家歡喜。（官方提供）

Moss 1&2 重製版 實試

接著試另一隻game《Moss 1&2》重製版，雖然看起來好像只是小品遊戲，但記者卻對這遊戲非常有好感。遊戲內玩家就以「上帝視覺」操作可愛的老鼠仔Quill冒險過關。不要以為只是一款普通的動作遊戲，而是可以利用PSVR 2來看清楚地圖上地型或隱藏通道，有時還需要幫手移動地面上的機關協助阿Quill過關，非常有趣。遊戲亦用盡PSVR 2性能，3D立體畫面、整個版圖非常漂亮，玩得耐對眼又不會太勊，加上老鼠仔Quill又非常可愛，亦都是值得一讚。

STAR WARS:Tales from the Galaxy’s Edge 正是fans向遊戲（官方提供）

STAR WARS:Tales from the Galaxy’s Edge實試

最後再試《STAR WARS:Tales from the Galaxy’s Edge》，這款明顯是為了fans製作的遊戲，玩家扮演一位機械人維修技工，於巴圖星的荒野執行任務。玩家以第一身視點來體驗星戰世界，無論於太空冒險或用光劍戰鬥，相信都是星戰fans夢寐以求的體驗。記者雖然並非星戰粉絲，但都覺得這遊戲都頗為有趣。不過感覺遊戲的畫面上有點不及Horizon，玩大約30分鐘便已經有點眼累，這方面就要扣一點分數。

除了PSVR 2外，就連新設計的PSVR 2 Sense手掣都令人非常驚喜。（黃寶瑩 攝）

總結

PSVR 2究竟值不值得入手呢？今代無論性能、佩戴舒適感都上代出色得多，戴上頭後不會太重，連續玩半個鐘都不會太勊。畫面對應4K HDR非常高清，用PS5於PSVR 2上播放Netflix等串流影片或遊戲非PSVR遊戲時，感覺就好像過百吋大屏幕活現眼前，就好像在大戲院前打機，非常震撼。

另外，PSVR 2一出就有多達30款遊戲支援，以前推出《GT7》及《Resident Evil 8》等大作都有免費更新支援，新機推出初期不怕沒有game玩。唯一障礙就是定價稍高，更要比PS5更貴，令不少玩家卻步。但記者覺得新機無論功能、影像效果都超乎想像。官方亦指之後會有多達100款對應PS VR2專用遊戲，4千餘元便可以玩到那麼多高質素VR Game，亦都值得。另外，今次亦不需要大空間才可以玩，較小的客廳，甚至坐在書桌前都可以玩到（只需要留下1平方米空間便可），亦都非常合適香港一般家庭，PS5玩家值得考慮入手。

（黃寶瑩 攝）