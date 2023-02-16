MacBook 12吋翻生？｜越有越多果迷討論 Apple 2023 年發布會將有什麼驚喜，期待已久的 AR／VR 裝置會否登場。近日就傳出，Apple 正開發兩款新的 Macbook，其中一款更是多年沒有再登場的 12 吋 Macbook。



Apple 最失敗 Macbook？

12 吋 Macbook 就在 2015 年被 Apple 列入「已過時清單」，雖然這款 Macbook 非常輕巧，受到不少追求極致輕巧筆電的用家喜愛，但其性能不足的 Intel Core M 處理器﹑被受批評的蝶式鍵盤，以及取消了 USB-A 及 MagSafe 的插頭，亦帶來大量的不滿聲音。就在在 2017 年推出過更新版，也回天乏力，逐被 13吋 Macbook Air 取代。

👉高達迷得罪老婆｜全屋模型拆袋毀件撕盒掉棄｜她如此狠毒實有原因

12吋 Macbook 雖有不足1kg的輕巧優點，但機能﹑連接支援和鍵盤都受到批評

上年彭博就首次報導 Apple 正研發一款新的 12吋 Macbook，並考慮在 2023 年底或 2024 年初推出。即使郭明錤很快就表示，沒有聽到有關 12吋 Macbok 的消息，但消息到今日仍不斷傳出。根據 9To5Mac 報導，台灣供應鏈正在準備 12吋 Macbook 所需的零件（包括 M系晶片），可見這款令用家又愛又恨的產品，真的有機會再次登場。

傳推出M2和M2 Pro版15吋Macbook Air

傳 15吋 Macbook Air 4月面世

另外，分析師Ross Young表示 Apple 正開發大尺寸版本的 Macbook Air，並在 Twitter 透露 Apple 正量產 15吋 Macbook Air 的螢幕面板，最快可能在 4 月春季發布會時推出。目前 Macbook Air 只要 13吋版本，拓展新的 15吋螢幕將成為 Air 系列史上最大的版本，郭明錤更預測將會有 M2 和 M2 Pro 兩種規格選擇，喜歡 Air 系列的果迷值得期待。

資料來源：9To5Mac

👇👇iPhone 15規格曝光 除價格上漲外 高端型號備潛望式長焦鏡頭？👇👇