ChatGPT爆紅後，除了網民紛紛測試 ChatGPT 的可能性外，全球多間科技公司都開始自家研發和推出類似功能的 AI。而微軟就將新版的 Bing，結合比 ChatGPT 更強大的新一代 OpenAI 語言模型，推出可以回答用家複雜問題和具創作能力的 Bing AI Chat，想率先試玩就下盡快做以下步驟。



全新 Bing

Bing 原本是 Microsoft 的搜尋引擎，新全版將加入新一代的 OpenAI，而且準確性和速度都比 ChatGPT 和 GPT-3.5 高，可以回答用家的複雜問題，而且最好的一點是，Bing 會提供資料來源，讓用家更方便查看資料。

👉港女開價$500傾一日偈 仲要不定時回覆｜網民：同ChatGPT傾好過

如 Bing 官網展示的聊天模式中，用家可以詢問：「我需要為 6 位不吃堅果或海鮮的人舉辦晚宴。你能推薦一份 3 道菜的菜單嗎？」，而 Bing AI 將會按用家要求回答出「開胃菜﹑主餐﹑甜點」的選項，以及提供搜索結果的參考資料，比 ChatGPT 更詳細。

👉網民推淘寶除霉啫喱清洗衣機膠邊 專家：效果同漂白水冇分別

Bing 使用教學

由於 Bing 是搜尋引擎，使用 AI Chat 時只要進入 Bing，直接在「請詢問我任何問題」欄位輸入問題，即可得到 Bing AI Chat 的答案和資料，可以當作一個更人性化的搜索工具。

現在想玩 Bing，就要先進入官網，點擊「加入等侯清單」，再登入個人 Microsoft 帳號就可以進入候補，等 Microsoft 批使用權限。如想再早一點取得資格，可以把 Bing 設為預設搜尋引擎，就可以更快取得權限。

+ 21