7款家電使用壽命公開｜原來雪櫃最低得6年？提早預防電器老化問題

家電使用壽命｜各款家電都有其使用壽命，雖然使用得宜可以延遲使用期限，不過也無法阻止電器壞的一日到來。想知家電什麼時候要換，就要了解各款電器老化時有機會出現的問題，作為最後警告，發現時其實也不得不破費購買新產品。



雪櫃（一般使用期限：6～15年）



超過使用期限的雪櫃，運轉時噪音或會增大，甚至發生顫抖。當製冷效果明顯下降時，殺菌和保鮮功能也會嚴重退化，可能導致食物上繁殖大量細菌。

冷氣機（一般使用期限：8～10年）



超過使用期限或會出現漏水、製冷效果差、不能製冷等問題，耗電量也會大幅度增加。如沒有定期清潔，長時間積聚的污垢不僅會產生異味，更會滋生細菌，容易引發呼吸道疾病。

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👇👇7款家電壽命使用期限👇👇

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電熱水爐（一般使用期限：8～10年）



電熱水爐超過使用期限後，零件被腐蝕面積會擴大，增加漏電風險；而儲水式電熱水器，長期使用後加熱管表面易產生水垢，致使散熱性能變差，如加熱管表面爆裂損壞，會增加觸電風險。

洗衣機（一般使用期限：8年）



洗衣機或會出現漏水、短路、機身發熱等問題；零件老化可能造成漏電，導致洗衣機外殼或洗衣機桶內的水帶電，引發觸電危險。使用3～5年就應要更換洗衣機排水管，以免出現漏水問題。

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電磁爐（一般使用期限：約1萬小時）



電磁爐超過使用期限的話，會令導電效果變差，電壓不足令加熱慢，嚴重影響使用效果。

電視機（一般使用期限：7～10年）



當電視機超過使用期限的話，會出現螢幕色彩暗淡、偏色﹑圖像不清晰、畫面抖動等問題。當受到震動、碰撞時，更可能會引發電線短路，甚至顯像管爆炸的風險。

微波爐（一般使用期限：7～9年）



微波爐超過使用期限的話，電源線和零件十分容易老化，因此或會出現短路問題，引致起火甚至爆炸。微波爐應避免放在高溫﹑高濕度的地方，同時也要注意不應放入微波爐加熱的食物，良好的使用習慣可延長使用壽命。