iPhone 15實機模型新圖流出、USB-C新插槽仍難掩鏡頭激凸缺點？
iPhone 15 設計圖流出｜Apple 每年都會為旗下的 iPhone 系列推出最新一代，今年如無意外則會輪到 iPhone 15 系列，而根據早前流出的傳聞，我們對於 iPhone 15 系列新作、尤其當中的 Pro 版本已經有一定的認知，最近更有網站取得 Apple 內部流出的詳細設計圖，並以此製作出 iPhone 15 的 3D 模型。
iPhone 15 Pro 外型流出、手感料有提升
外置網媒 9to5Mac 早前就取得了一批據說來自中國內地生產線的 CAD 圖則，當中詳細記載了 Apple iPhone 15 Pro 機身各部份的長度數據，相信是提供予 iPhone 外殼或配件設計生產之用，但 9to5Mac 取得設計圖之後，並未有直接公開圖則，而是找來 3D 模型繪圖師製作出 iPhone 15 Pro 的 3D 模型。
從公開的 3D 模型中，除了機身背殼如傳聞般擁有更圓渾的機邊，iPhone 15 Pro 的屏幕邊框對比上代更為窄小，令整體機身更細，相信亦能提供更佳手感。
鏡頭史上最凸？
從 CAD 數據引導製作的 3D 模型中，還有兩點最為突出，首先就是位於機底的 Lightning 插槽更改成傳聞中的 USB-C 插槽，若然屬實，將是 iPhone 至 2012 年在 iPhone 5 上改用 Lightning 插槽之後，首次改換成其他充電介面，同時亦與早前流出的疑似 iPhone 15 實機圖互相呼應👇👇👇
此改變明顯是為配合歐盟的相關規定而來，然而有消息指 Apple 將在此 USB-C 插槽上加入 MFi 認證設定，令 iPhone 15 系列不能與 Android 手機共用同款充電線。
而是次公開的 iPhone 15 Pro 3D 模型另一引人注目之處，就位於機背的主鏡頭模組，其設計與上幾代的 iPhone Pro 系列相似，依然採用三角排列的三鏡頭設計，然而從側面看去，可見此鏡頭模組對比以前各代還要再向外凸出。
更「凸」的鏡頭模組雖然令機身難以平放，但亦預示了 Apple 或將再為 iPhone 15 Pro 加入更強勁的拍攝硬件，或許亦是不少用家所樂見。