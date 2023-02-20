iPhone 15 設計圖流出｜Apple 每年都會為旗下的 iPhone 系列推出最新一代，今年如無意外則會輪到 iPhone 15 系列，而根據早前流出的傳聞，我們對於 iPhone 15 系列新作、尤其當中的 Pro 版本已經有一定的認知，最近更有網站取得 Apple 內部流出的詳細設計圖，並以此製作出 iPhone 15 的 3D 模型。



iPhone 15 Pro 外型流出、手感料有提升

外置網媒 9to5Mac 早前就取得了一批據說來自中國內地生產線的 CAD 圖則，當中詳細記載了 Apple iPhone 15 Pro 機身各部份的長度數據，相信是提供予 iPhone 外殼或配件設計生產之用，但 9to5Mac 取得設計圖之後，並未有直接公開圖則，而是找來 3D 模型繪圖師製作出 iPhone 15 Pro 的 3D 模型。

從公開的 3D 模型中，除了機身背殼如傳聞般擁有更圓渾的機邊，iPhone 15 Pro 的屏幕邊框對比上代更為窄小，令整體機身更細，相信亦能提供更佳手感。

鏡頭史上最凸？

從 CAD 數據引導製作的 3D 模型中，還有兩點最為突出，首先就是位於機底的 Lightning 插槽更改成傳聞中的 USB-C 插槽，若然屬實，將是 iPhone 至 2012 年在 iPhone 5 上改用 Lightning 插槽之後，首次改換成其他充電介面，同時亦與早前流出的疑似 iPhone 15 實機圖互相呼應👇👇👇

此改變明顯是為配合歐盟的相關規定而來，然而有消息指 Apple 將在此 USB-C 插槽上加入 MFi 認證設定，令 iPhone 15 系列不能與 Android 手機共用同款充電線。

而是次公開的 iPhone 15 Pro 3D 模型另一引人注目之處，就位於機背的主鏡頭模組，其設計與上幾代的 iPhone Pro 系列相似，依然採用三角排列的三鏡頭設計，然而從側面看去，可見此鏡頭模組對比以前各代還要再向外凸出。

左起：iPhone 11 Pro、14 Pro、15 Pro，這幾年間 iPhone 的鏡頭「長高」了不少

更「凸」的鏡頭模組雖然令機身難以平放，但亦預示了 Apple 或將再為 iPhone 15 Pro 加入更強勁的拍攝硬件，或許亦是不少用家所樂見。