充電線著火｜隨身電子產品愈來愈多，不論是客廳還是每個房間，都一定要有最少一條充電線，以方便隨時拿來為手機﹑耳機充電。大部分的用家都會把充電線長插電源，而且使用完後就隨手扔在一方，但原來這個使用壞習慣暗藏危險，甚至引致短路／漏電起火。



充電器冒火光

台北市一名屋主，在家中突然聽到爆炸聲，後發現在插座上的充電器接頭突然冒煙起火，隨時馬上拔掉電線和插頭。根據事主訪問所知，當時充電線沒有為裝置進行充電，只要插在插座上取電，然後就突然燃燒起來，Type-C 接頭的側邊更燒出一個洞。

而 Facebook@淘寶開心share 群組 中，亦有網民發文指在淘寶購買的手機充電線，在使用後「隨手掉」到包裝紙巾袋上，隨後嗅到一陣「燒膠味」，後發現充電線過熱燒熔插頭旁的矽膠套。

👇👇疑「尿袋」短路致單位起火 35歲女子不治｜外置充電器7大使用禁忌👇👇

+ 3

充電線安全使用

充電線長插電源的話，就算沒有為裝置充電，但仍有電流通過，如充電頭隨手放在易燃的物品上，就有機會引發短路或漏電而著火。因此充電線最好使用完後，就在插座上完全拔掉。同時，充電器周圍不應堆積易燃物，以及在高溫﹑高濕度（甚至有水）的環境下使用，以免過熱和漏電。

另外，也要選擇適當的充電線，如老舊﹑電線外露﹑接觸不良，以及品牌不明的充電線也不應該使用。而插座或插頭也應妥善清潔，因灰塵容易在充電過程中令插頭出現積污導電，令插頭短路引起火災。

👇👇手機充電｜沈殷怡iPhone充電線斷裂、疑為無認證線材遭網民開帖笑👇👇

+ 31

資料來源：Facebook@淘寶開心share﹑TVBS