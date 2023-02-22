Apple 2023 年的數個發表會中，暫時最令用家期待的可能是一般以軟件為主的 WWDC2023，原因是盛傳多年的 Apple AR/VR 裝置很有可能在 WWDC23 公開，另外還有什麼會在發布會登場呢？以下一一向果迷分享。



AR/VR 裝置

Apple AR/VR 裝置在近年的發布會前，都是果迷非常關心的產品，而郭明錤分析今年將會在 WWDC2023（6月），Apple 首次公開研發多年的虛擬實境裝置。Apple 的 AR/VR 裝置現時推測是耳機＋眼鏡的設計，將結合增強現實和虛疑現實的功能。

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配備 4K 微型 OLED 螢幕﹑貼合面部的網狀材料﹑舒適的頭帶設計，以及用於身份驗證和面部表情檢測的虹膜掃描等高端功能。預計首發售價落左約 3000 美元（約 $23,000），運行全新的 xrOS 操作系統，主要用在遊戲﹑串流媒體內容和視像會議上。

iOS﹑iPadOS 17

iOS 17新功能傳聞（Google 圖片）

WWDC 一向重點都係OS軟件，而 iOS 17 將強化 iOS 16 的鎖定畫面自定元素，如換字型、時鐘擺位、widget小工具等等，讓用家可以有更大自由度設計頁面。而 iOS 17 將支援大屏幕 iPhone 可以使用分割畫面，同步使用兩個app的功能。當然，如 Apple AR/VR 裝置真的公布的話，iOS 17 亦會支援 AR/VR 裝置與 iPhone﹑iPad 的連接。

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