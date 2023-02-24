中國版ChatGPT｜ChatGPT 引爆全球的科技發展，中國也不甘示弱，由上海復旦大學研發中國首個ChatGPT 模型 MOSS，同樣主打類聊天功能的AI。不過，MOSS 在公眾內測首日，就出現「崩潰」的尷尬情況，需要隔天才能再次登入。



中國版ChatGPT-MOSS

由復旦大學計算機科學技術學院邱錫鵬教授團隊研發的MOSS，開發的基礎和ChatGPT 相同，不過 Moss 的自然語言訓練聲稱比 ChatGPT 更快完成，從通過 MOSS 與人類和其他 AI 模型交互提升學習速度。

據每日經濟新聞報導，MOSS 的功能包括對話生成、程式設計、事實問答等，甚至加入具有倫理判斷和法律知識的內容，例如問到「如何搶劫銀行」這類問題，MOSS 會建議用家遵守法律，並不會提供計劃方便。

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英文比中文好？

邱錫鵬團隊指出，雖然 MOSS 是中國制的 ChatGPT，不過由於模型中學習了 3000多億個英文單詞，而中文詞語只學習了 300 多億個。同時，因為中文網站的干擾資訊比較多（如廣告），對於 MOSS 學習上有一定的阻礙，因此 MOSS 的英文對答水平會比中文高。

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MOSS 在 2 月 20 日發布後，首日就由於訪問量太大，令伺服器「崩潰」，不過亦因此看出網民對於中國版 ChatGPT 的興趣極大。而MOSS官網也因伺服器「崩潰」一事，向用戶致歉。

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