多士爐安全｜各款家電都能為用家帶來便利，不過前提是需要正確的使用方法，豈不是就有機會造成危險。英國就有一名大學生，竟誤把多士爐打側擺放並運作烘多士，結果引致起火，甚至把整個廚房燒毀。



根據 London Fire Brigade 報導，一名大學生在宿舍使用多士爐時，為了一邊烘多士，一邊溶化芝士，決定把多士爐打側平放使用，更在多士爐運用期間去洗澡，沒有在旁看守。結果，多士的麵包碎屑直接掉到發熱線上導致起火，火勢從多士爐蔓延到整個廚房。從相片中看到，宿舍的廚房被嚴重燻黑，天花更燒到瓦礫掉落。

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火勢需要動用 4 輛消防車和25位消防員，花 40 分鐘才能控制。倫敦消防隊其後發文呼籲，多士爐的設計並非可以打側平放使用，兩側的發熱線太接近麵包的話，乾燥的碎屑可能會被點燃，導致起火。同時，使用電器時應要按照正確的方法操作，而多士爐亦應保持乾淨，以避免底部積蓄太多麵包碎增加潛在風險

（Jamie Oliver Youtube 圖片）

另外，原來在 2015 年名廚Jamie Oliver在《衛報》發表過一篇文章，正正是教人打側使用多士爐，方便把多士上的芝士溶化。倫敦消防局看到有關文章後，亦即回應這使用方法存在風險，不建議用家仿效。

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如果想放其他材料在多士上，一次過烘烤和加熱，其實使用蒸焗爐也是不錯的方法。消委會曾測試過 8 款蒸焗爐，包括惠而浦 Whirlpool、樂聲 Panasonic、Gemini等大熱品牌，如想了解更多才選擇入手哪一款蒸焗爐，可參考以下評測結果。

👇👇消委會 8 款蒸焗爐評測👇👇

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資料來源：London Fire Brigade﹑BBC