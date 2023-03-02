購買家電時，部分人為了爭取低廉的價格，不介意入手二手和陳列品電器。由於陳列品沒被人長期使用，只是放在店鋪陳設展示的商品，因此成為開倉時不少人搶購的目標。近日《東張西望》訪問一名買家，竟在網上入手一部陳列品洗衣機後，發現該陳列品的品質極差，甚至在去水口找到一條破爛內褲，情況匪而所思。



根據《東張西望》的報導，買家戴先生在 2 月 15 日，於 HKTVmall 以 $2,790 0買入一部標明是陳列品的洗衣機。洗衣機由該品牌的員工送貨和安裝，本以為非常可靠，而且對陳列品的品牌已有心理準備，但沒想到收貨後與預想的大相逕庭。

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戴先生發現洗衣機的排水口有東西堵塞，難以去水，同時洗衣機旁的零件曾被撬開，機身和三腳插頭都有明顯的破損。及後，戴先生自行拆開洗衣機底部的電子泵，竟發現泵內有一條破爛的內褲，令其難以接受。

從以上的問題，再加上拆開排水口後發現，喉管內明顯有一些難以清洗的污漬，讓戴先生質疑這部洗衣機根本不是陳列品，而是沒有維修好的二手機。由於戴先生向安裝師傅投訴不果，因此找《東張西望》求助，不滿該品牌把壞的二手機當作陳列品賣。

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結果，經《東張西望》去信該品牌了解肇事情況後，該品牌回覆洗衣機的確是待維持產品，事件涉及人為錯誤，已聯絡戴先生安排換機或退款，以及就事件作出致歉。雖然以上事件當中涉及人為錯誤，不過入手陳列品或二手產品時，仍建議親身檢查產品實際情況，以免發生同類問題。

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資料來源：東張西望