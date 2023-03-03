手機每日都要充電，愈常做的事、愈容易令用家忽略充電時的安全，與充電有關的意外新聞時有聽聞。近日，在印度就有一宗致命的意外，疑因死者在手機充電途中接聽電話、導致爆炸而引起，一名 68 歲男子傷重身亡。



2月27日在印度烏賈因縣（Ujjain），一名68歲男子本來相約朋友在火車站見面，朋友在約定時間仍未見事主出現，於是致電了解情況，豈料電話接通後馬上掛斷；友人因擔心事主情況，於是前往該男子家中了解，到達後發現對方已傷重倒地，頭部、胸口、手臂都嚴重損傷、全身流血。

當地警方到達後，發現屍體旁有一部被炸爛的手機，手機的電路板已完全燒焦，而且充電口上仍插著充電線，因此懷疑該男子在手機充電時接聽電話，電池繼而在頭部附近爆炸，而令其上半身嚴重受傷致死。

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手機充電｜不能輕視



雖然手機充電時接聽電話不一定發生意外，但用家仍要注意手機的正確使用方式，盡量不要在手機充電時使用手機，如必須接聽電話可選擇使用免提或駁藍牙耳機；不應使用廉價或不知名品牌的充電器，因為這些充電器可能會對手機造成損壞。如手機出現過熱情況，應馬上停用，以免因過熱可能會導致手機發生故障，並建議定期檢查手機的電池和充電線，確保其沒有損壞。

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資料來源：ettoday