豐田Corolla車系自1966年推出第一代以來，一直以「+α (plus Alpha)」的概念進化。而且Corolla車系多年來不少車主喜，出產型號涵蓋房車、旅行車、掀背車等車種，成為了全球最暢銷的車系之一，累計銷量突破50,000,000部！今年Toyota為全港車迷帶來了The First-Ever Corolla Cross HEV，搭配全新第5代自動充電混能系統，以港人最愛混能方式驅動，迎合不同車主的生活方式。



The First-Ever Corolla Cross HEV作為最新的混合動力車型，它擁有先進的混能技術和出眾的外觀設計，為車迷帶來更好的駕乘體驗和更低的油耗成本。它不僅配備了全新的第5代豐田自動充電混能系統，還搭載了很多豐田最新的智能科技，例如行車輔助系統、盲點偵測等，這些科技能夠提高駕駛者的駕駛安全和便捷性。

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Toyota Corolla Cross系列終於抵港

新車外形設計也非常出色，融合了流線型和硬朗的元素，使車身更加美觀動感。還配備了多種照明系統，例如LED頭燈和尾燈等，這些照明系統不僅能夠提高車輛的安全性，還能夠為車輛增添時尚感。在車內方面，Corolla Cross HEV的內部空間非常寬敞，車內配備了豐富設置，如8吋多媒體顯示屏、藍牙連接等，能夠提供更好的娛樂和便捷性。

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👇 Toyota Corolla Cross 車身細節👇

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另外，新車的動力性能也非常出色。它搭載了一個1.8升四缸發動機和兩個電動馬達，總輸出功率為122匹馬力。新車還配備了電子式無級變速器，能夠讓駕乘者享受到平順的加速體驗。此外，它還擁有三種駕駛模式，分別是普通模式、ECO模式和EV模式，能夠滿足不同駕駛習慣和需求。當然不少家庭成員關注的安全性能也非常優秀，配備了豐田最新的安全科技，例如前方碰撞預警、自動煞車系統、車道偏離警示和盲點偵測等，能夠提高駕駛者的駕駛安全。此外，它還擁有七個安全氣囊和全車系標準的車輪防鎖死煞車系統，能夠保護乘客的安全。

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The First-Ever Corolla Cross售價



HEV 混能版：$319,998

Luxury 豪華版：$269,220