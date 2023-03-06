清洗洗衣機｜洗衣機清潔一直是家務中令人懊惱的一環，因為洗衣機如不夠衛生，不只影響洗衫質素，細菌更有機會影響皮膚健康，但洗衣機清潔從來都不是易事。Facebook ＠淘寶開心share 有網民分享淘寶的清潔劑，能用來洗出大量污垢，因此推薦給其他網民使用。不過這種清潔劑其實有一些盲點，一款洗衣機不適合使用。



這款清潔劑其實已不是第一次有網民推介，很多人在使用一次後，就把藏在滾筒內的污垢洗出來。從圖片可以看到，機內內的污垢和毛髮都成功洗出來，看似能把洗衣機清潔乾淨，不過原來存在缺點。

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由於這款洗衣機清潔劑需要把機內放滿水，而且浸泡一段時間才能達到更好的效果。而前置式洗衣機（大眼雞洗衣機）大多款式不能滿水停機，因此使用這類清潔劑的成效比上置式洗衣機差一點。

洗衣機清潔劑幾時用先啱？

之前記者亦就這類清潔劑向盈豐維修工程公司董事劉敬康先生查詢，劉敬康先生表示洗衣機清潔劑其實不是當洗衣機用上好幾年，覺得污糟時才使用。洗衣機長期沒有清潔，內部會積蓄很多污垢，強力的清潔劑雖然可以弄出大量污垢，不過用家很難完全清除，因此會出現過幾次水都有污垢的問題。

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建議洗衣機清潔劑的最佳的使用時機，是新買或拆機徹底清潔過後，定期（約2～3個月）為洗衣機清潔使用。而長期沒清潔的洗衣機，直接使用清潔劑可能會得不償失，有機會出現污垢經常浮面，甚至太多塊狀污垢出現弄壞洗衣機。專家指，如想為使用多年的洗衣機做清潔，還是建議找專業人士徹底處理比較好。

資料來源：Facebook@ 淘寶開心share