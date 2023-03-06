iPhone 14新色、MacBook Air、Mac Pro，3月Apple新產品傳聞整合｜Apple每年3月都有不少新產品推出，不過今年初「提早」推出新MacBook Pro及Mac Mini後，便沒有太多新產品的傳聞。不過最近又有新傳聞引起了不少人關注和討論，包括即將推出的15英寸MacBook Air、新款Mac Pro和黃色iPhone 14等消息。



15吋MacBook Air

首先，15吋MacBook Air將會是蘋果有史以來最大的MacBook Air。據顯示行業分析師Ross Young表示，Apple供應鏈在2月份開始生產新款15.5吋MacBook Air的顯示屏。這意味著新款MacBook Air的推出已經進入了實質性的準備階段。據Ross Young透露，新款MacBook Air仍有望配備LCD面板，因為第一款配備OLED顯示屏的型號預計要到2024年才推出。與13吋MacBook Air一樣，15吋的型號據報將可使用M2芯片。Apple指M2芯片的CPU速度可快達18％，GPU速度可快達35％，神經引擎速度可快達40％，相比M1芯片。這意味著新款MacBook Air將具有更高的性能和更好的使用體驗。預計，新款MacBook Air將於4月初發布。對於那些需要更大屏幕和更好性能的果迷而言，新款15吋MacBook Air可能是一個不錯的選擇。

（圖片來源：9to5mac）

Mac Pro終於更新

其次，新款Mac Pro也是Apple即將推出的產品之一。據Bloomberg的Mark Gurman表示，下一代Mac Pro將配備Apple即將推出的M2 Ultra芯片，這將使其成為有史以來最快的Mac。Mark Gurman預計，新款Mac Pro將擁有2019年型號相同的設計，但缺乏用戶可升級的RAM。今年1月，Mark Gurman指Apple正在內部測試運行macOS 13.3的新款Mac Pro，該系統將根據Apple的消息在今年春季公開發布。鑒於此，Apple可能會在3月或4月左右發布Mac Pro和macOS 13.3，但目前還沒有確定的時間表，因此新款Mac Pro仍有可能在今年的WWDC 2023（6月）或之後的某個時間點發布。對於那些需要更高性能的專業用戶來說，新款Mac Pro可能是一個不錯的選擇。

（資料圖片）

iPhone 14新配色

此外，Apple通常在3月或4月份至少發布一款新款iPhone配色。最近的傳聞表明，這一傳統可能會在今年繼續。據日本博客Mac Otakara分享的微博消息，Apple計劃在今年春季推出黃色的iPhone 14和iPhone 14 Plus。蘋果公司在2019年的iPhone 11和2018年的iPhone XR中提供過黃色的配色選擇。目前還不清楚Apple是否計劃為iPhone 14 Pro系列推出新的配色選擇。如果正在考慮購買新手機，並且希望擁有更多的配色選擇，那麼黃色的iPhone 14系列可能是一個值得關注的選擇。