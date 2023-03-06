Samsung BESPOKE Jet 旋風吸塵機試用｜近年各品牌都推出產意十足的吸塵機款式，功能已不只單單除塵，外型甚至可以成為家中的裝飾品。Samsung 最新推出的 BESPOKE Jet 旋風吸塵機，就一如「BESPOKE」系列的品味設計，推出這款極具風格的吸塵機，光看充電座還以為是直立式 Soundbar。



「All-in-one 旋風自動集塵充電座」效果有驚喜

記者試用BESPOKE Jet 旋風吸塵機時，第一時間不是對吸塵機產生興趣，而是想先試玩「All-in-one 旋風自動集塵充電座」。現時的吸塵機大多是充電和收納（底座）二合一，而Samsung 把除塵再結合一起，設計出一按自動除塵、充電、收納三合一的「All-in-one 旋風自動集塵充電座」。

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外型酷似Soundbar的充電座，只要把吸塵機放在上面後，一按即自動把機內的塵埃，以噴射氣旋鎖塵技術吸入集塵袋內，省卻拆開集塵盒把塵埃倒出的過程。方便之餘，更重要的是不會在過程中令塵埃再次飄散在空氣中。

記者實測旋風自動集塵效果，的確能將機內的絕大部分塵埃清走，不過運作時的聲響略嫌大聲。同時，在清塵後再次使用吸塵機的話，從充電座拿出來時，集塵盒將會是打開的狀態。因此，實際使用時建議每次吸塵後都清一次塵，或確保集塵盒內沒有塵埃，以免累積過多塵埃在盒內，導致提取時出現掉塵的問題。

SAMSUNG BESPOKE Jet 旋風吸塵機（黃寶瑩 攝）

（黃寶瑩 攝）

乾濕兩用+適合寵物家庭

BESPOKE Jet 旋風吸塵機另一個令人驚起的地方，就是吸頭夠多，完全能滿足一個家庭的日常使用。最萬用的地氈螺旋雙重刷頭，把軟毛刷和螺旋滾刷二合為一，一個吸頭就可以應付幾乎所有的地板。摩打轉速每分鐘 4,000 轉的螺旋滾刷，可以把大顆灰塵吸入，再用軟毛刷把地氈深層清潔。

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同時另有濕拖清潔功能，打開後能用令兩塊拖布旋轉拖地，中間的150mL水箱更可以手動控制噴水量，無須另外沾濕抹布。而寵物除蟎刷頭，就可以有效吸走寵物毛髮，以及去除家中的除蟎。記者測試時發現，BESPOKE Jet 旋風吸塵機在運作時，沒有明顯的排氣感覺，不會覺得邊吸塵邊揚起塵埃。

其配備獨家5層濾清系統，榮獲BAF認證、SLG國際專業五星級認證。主噴射氣旋分離出大顆灰塵懸後，再用微塵濾網及懸浮微粒濾網把細小灰塵及懸浮粒子阻隔，過濾高達 99.999%微塵，沒有用家擔心的二次污染的問題。

另一個用家關心吸塵機設計的地方，就是用落就不就手，機身重量會否太重。BESPOKE Jet 旋風吸塵機機身只有 1.44kg，直立使用時更可以伸縮吸管，方便不同身高和環境使用。符合人體工學的設計，就算在地氈或手提使用也沒有感覺過重。而且可替換電池設計（每粒電可用60分鐘），能解決無線吸塵機經常無電的問題。

總評：品味之選但非所有家庭適合

BESPOKE Jet 旋風吸塵機論外表和功能，幾乎沒有挑剔，唯集塵充電座的尺寸較大，一般家庭可能沒太大收納空間擺放。同時，記者實試的BESPOKE Jet Elite Extra套裝，價格為 $8,990，雖然與 CP 值難以掛鈎，不過作為 Samsung BESPOKE 系列的設計家電， Jet 旋風吸塵機的確能為用家帶來普通吸塵機沒有的時尚感，以及全能的清潔體驗。

如果想找一些 CP值高的無線吸塵機，亦不妨參考消委會 2023 年的評測報告。

消委會全20款2023年無線吸塵機評測報告