Lenovo Legion Pro 7i 評測｜Lenovo 在 CES 2023 推出的最新 Legion 系列電競手提電腦，終於推出市場。這一部集最強 13 代 i9 CPU＋4090 GPU 硬件的電競手提電腦，再提供 16 吋 240Hz 大螢幕，可說是玩家最佳的電競裝備。除了硬件，Legion Pro 7i 的外表亦相當有驚喜。



Lenovo Legion Pro 7i 外型出眾

評測電競手提電腦，第一樣必須要看的就是外型。Lenovo Legion Pro 7i的機身設計不僅感覺堅固，外表更能平均電競和商務機的特點，散發出高端感覺。螢幕頂部有一個突出的反向凹槽，方便用家單手打開，而且鉸鏈的手感正好，不會能用家覺得鬆散，或會整彎螢幕。

最強硬件集合

Legion Pro 7i 搭載全球首款遊戲手提電腦專用 AI 芯片-Lenovo LA AI ，支援 Lenovo AI Engine+。搭載最新的第 13 代 Intel i9-13900HX 處理器，具有 24 核心+32 線程，核心增強速度高達 5.4GHz。同時，搭備了 Nvidia GeForce RTX 4090／4080 GPU，記者試玩被喻為「硬件殺手」的《臥龍：蒼天隕落》亦非常流暢，目前盡大部分 3A 遊戲的最高畫質也沒有難度。

240Hz螢幕 Fps玩家必備

Legion Pro 7i 具有 16" 四邊窄邊框大螢幕，支援 2560 x 1600 16:10 闊高比，支援 240Hz 螢幕刷新率，對於 fps 玩家來說更是最強的支援，沒有東西比順暢的畫面更能令玩家投入遊戲內。採用 SteelSeries Nahimic 音效，玩家可享受親歷其境的 3D 聲音效果，更清晰聽到隊友的聲音，同時加強置身其中的空間意識，完全沉浸在遊戲世界之中。

沒挑剔的鍵盤手感

由於電競手提電腦用家，都不會額外插鍵盤使用，因此對本身的鍵盤要求比較高。Legion Pro 7i 的 TrueStrike 鍵帽尺寸較大，鍵程足夠，因此能為用家帶來足夠的回饋。而且提供右手數字鍵盤，對商務或文書工作亦有便利。觸摸板的尺寸都較大，而且平滑和反應靈敏，操作非常方便。

另外不能不提的是，電競手提電腦的 RGB 效果。Legion Pro 7i每鍵都有 RGB 燈效，而且比其他手提電腦更花哨，可用 Spectrum 定制燈光，燈光能在鍵盤的邊緣處滲出，完全擊中玩家對 RGB 的偏愛。

出色的端口支援

電競手提電腦通常都具有較多端口，Legion Pro 7i 同樣提供非常全面的端口支援，而且放置的位置也極人性化。大多數端口位於機身背面，如充電頭、HDMI 2.1、兩個 USB Type-A、LAN 頭﹑DP 和支持 140W 充電的 USB Type-C 頭。主要都放在機身背面，令用家可以輕鬆地將線材集中，而且使用時不必移動手提電腦來查看端口位置。

Legion Pro 7i



螢幕：16吋PureSight 電競螢幕, WQXGA (2560 x 1600) IPS, 500nits 240Hz 刷新率, DisplayHDR 400, Dolby Vision, NVDIA G-SYNC, Advanced Optimus support



處理器：第13代 Intel Core i9-13900HX



顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6



記憶體：最高32GB（2x16GB）



儲存：最高 2TB PCle SSD（Gen 4）13



價錢：$34,998（RTX4090）／$27,998（RTX4080）



Lenovo Legion Pro 7i 早鳥優惠！

現時 Lenovo 提供早鳥優惠，Xbox Game Pass Ultimate 由 3 個月訂閱服務，再加送多 3 個月！即一買機就有共 6 個月的免費 Xbox Game Pass Ultimate，即玩 XGP 內多款大作，包括《臥龍：蒼天隕落》。同時，優惠更免費送 M600 無線遊戲滑鼠（價值 $699），備有 9 個滑鼠按鍵，方便玩家自己設定不同的指令。具備有高達 16,000 DPI，適合不同遊戲需要的玩家。

Legion Pro 7i 指定零售商：永旺百貨、百老滙、科栢電腦、豐澤、香港電訊、保得、eShop 數碼時代、蘇寧、恆進、電腦特區、數碼電腦、卓越科技

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