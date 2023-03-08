Sonos Era 100／Era 300上手試聽｜Sonos最近推出的2款的智能喇叭：Era 300 和 Era 100 旨在為用戶提供全新的聆聽體驗。Era 300 擁有六個強大的驅動器，支援杜比全景聲效果，可以在小巧的沙漏型機身中提供超現實環迴立體聲。Era 100 作為 Sonos One 的後繼型號，採用新一代聲學設計，為用家帶來細膩的立體音效和渾厚低音。記者就在發布會現場實試2款全新智能喇叭，立刻為大家作個初上手體驗後感。



Era 300 的聲學架構極其精密復雜，被濃縮在優雅的沙漏型機身設計中，可以將聲音引向左右兩側、前方和上方，讓聽眾真正感受被聲音四面環抱的效果。它是 Sonos 旗下首款在家庭影院組合中，可以提供多聲道環迴立體聲的後置喇叭。影迷可以將一對 Era 300 與 Arc 或 Beam（第 2 代）配對，以增強杜比全景聲效果，沉浸式感受電影中的每個場景。此外，Sonos 與音樂產業深度合作，對 Era 300 進行了精心調校，可以直接感受到來自創作者真誠的作品。

👉 HomePod 2開箱實測｜與上代對比、功能音質升級！新機值得入手嗎

Sonos早前在香港公布2款最新智能喇叭Era 100及Era 300（林勇 攝）

Era 100 的音質非常出色，分析力高，而且夠雄渾。可以利用 WiFi 連線外，亦可以藍牙直連，非常方便手機串流聽歌。加入收音咪實體開關鍵，更能保障個人私隱。兩隻 Era 100 連線成為立體聲音響組合，效果亦非常出色。它採用具現代感的纖薄設計，融入了多項音效和技術升級，無論是放置在書架、廚房櫃檯、書桌或床頭櫃，都能成為別緻的家居點綴。

Era 100 機身細細，但卻有非常強大的力量。（林勇 攝）

Era 300 的機身比 Era 100 大，並且明顯輸出功率亦比 Era 100 大得多。即使是單一隻喇叭，也可以感受到其震撼的效果。Era 300 可以模擬出杜比全景聲空問音頻，頗具臨場感。Era 300 的聲學架構極其精密復雜，每個角度、比例和打孔都增強了聲音的方向性和擴散性，讓聽眾更好地體驗到立體聲效果。如果是影音發燒友，Era 300 是一個非常好的選擇。

👉 MacBook Pro 2023開箱實測｜M2 Max效能大升級！重度工作必買

Era 300 對應空間音效，放在房中可模擬充滿臨場感的音效。（林勇 攝）

Era 300對應令人震撼的 Dolby Atmos 體驗的音頻系統，擁有6個強大的Class-D放大器，可以將聲音推向左、右、前方和向上。它還配備了四個高音單元和兩個低音單元，對應空間音頻spatial audio，並擁有電容觸控控制。

👉 藍牙喇叭推薦｜Marshall Acton III／Stanmore III／Defunc HOME

Era 300及Era 100同樣支援WiFi 6和Bluetooth 5.0，配備了USB-C線路輸入（需另行購買3.5毫米轉接器和3.5毫米+Lan轉接器）。此外，兩款智能喇叭支持AirPlay 2，並具有遠場麥克風，可用於內置Sonos語音控制和Alexa / Amazon Music，並且使用AirPlay 2 / HomeKit可支持Siri。同時還可以作為Sonos Arc（7.1.4）或Beam gen 2（5.1.4）的環繞音效後援喇叭。對於iOS和Android用戶，Era 300還具有Trueplay調整功能，可以自動進行EQ調整，並且還提供了高級調整功能，以滿足用家的不同需求。

Era 300 售價為港幣 4,499 元，Era 100 售價為港幣 2,499 元。

總括而言，Sonos Era 300 和 Era 100 都是非常出色的智能喇叭。Era 300 擁有超現實環迴立體聲效果，適合影音發燒友；Era 100 則是小巧但功能強大，適合用在家庭中的各個角落。無論什麼樣的用家，這兩款智能喇叭都能滿足需求，帶來非凡的聆聽體驗。



同場加映：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會早前測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。