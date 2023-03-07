ChatGPT實用PDF工具｜ChatGPT 近期應該聽不少，再加上 OpenAI 開放了 API 後，更多利用 AI 處理的功能亦應運而生，包括今次要介紹的 ChatPDF。比較多處理文書工作，或要參考網上文獻內容的學生，都要經常接觸 PDF 檔，而 ChatPDF 就可以幫用家整理 PDF 檔的內容，想知道什麼直接問 AI 就會馬上解答，省卻大量閱讀 PDF 的時間，而且可以免費使用。



ChatPDF 的用途，直截了當就是用 AI 來分析 PDF 檔，只要用家把一份 PDF 放入網站後，AI 就會自動分析當中的內容，用家可透過對話向 AI 了解該份 PDF 的內容，而且 AI 回答時更會註明 PDF 的頁數，方便用家詳細查找，以及反映內容並非由 AI 生成。

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記者實測把 120 頁的2023～2024年財政預算案放入 ChatPDF，結果只要約1分鐘就完成分析，其後問：「消費券幾時有」﹑「有咩舒困措施」﹑「電費補貼」等，都能快速找出 PDF 內的資料，部分更會列點式非常清楚顯示。同時，ChatPDF 能理解表格內容，而且支援中英文，就算英文PDF，只要用中文提答，也能得到中文內容，變相連翻譯同步完成。目前限制是最多免費上傳 200 頁內的 PDF，對於經常閱讀 PDF 檔的打工作或學生都極實用。

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