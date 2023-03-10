iPhone SIRI化身語音ChatGPT智能助手｜ChatGPT近來非常火熱的智能助手，不單可以非常人性化地回應用家各樣問題，而且更可以在工作上得到不少協助。其實可以將ChatGPT的核心與SIRI語音功能結合，成為更有智能的手機AI助手，而且步驟非常簡單，只需要幾個步驟便可以完成設定。下文立刻為大家介紹。



iPhone SIRI 便是最常見的語音助手之一，然而，它的功能還是有限。如果希望使用更高級的人工智能來回答你的問題，可以將 iPhone SIRI 轉變成一個智能AI助手，讓它使用OpenAI的ChatGPT功能。以下是一些簡單的步驟。

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加入了ChatGPT功能的SIRI，明顯回答的內容更加人性化及詳細。（林勇 攝）

👇👇iPhone SIRI變身ChatGPT語音助手步驟👇👇

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第一步是獲得OpenAI API。在此之前，您需要準備一個ChatGPT的賬戶。申請並登記好您的帳戶後，前往指定網站，登入OpenAI頁面後，在API keys的頁面中，點選「＋Create new secret key」，接著會顯示API key，請複製它下來並儲存。第二步是設定專用捷徑劇本。需要在 iPhone 下載一個名為「另一個助理」的捷徑劇本，然後儲存並設定它。啟動劇本後，您會被要求輸入您在上一步中複製的API key。將它貼上即可。第三步是授權後使用。當您首次點選使用「另一個助理」時，系統需要取得您的授權才能連接使用，點選「允許」即可。只要您向iPhone說「Hey SIRI」＞「另一個助理」＞（想問的問題），等待一會就可以得到回應。

想知如何取得ChatGPT賬戶，請參看以下文章：ChatGPT香港帳戶申請懶人包｜15分鐘搞妥、分析有否需要升Plus？

有用連結1：OpenAI API Key頁面

有用連結2：ChatGPT for SIRI劇本

其他重點1 - 自訂名稱

使用者可以在捷徑劇本內部重新命名"另一個助理"，以符合個人喜好。只需要編輯捷徑的名稱，然後重新設定一個名字。

其他重點2 - 設定桌面捷徑

如果使用者不想使用語音指令，也可以在iPhone桌面上添加一個捷徑，透過點擊捷徑來啟動ChatGPT智能AI功能。使用者可以透過文字輸入或語音文字輸入方式來發送問題。

其他重點3 - 點按機背呼叫

iPhone還支持機背點按功能，使用者可以在「設定＞觸控＞機背點按」中自定義點兩下或三下時呼出捷徑。這樣使用者就不需要啟動Siri或尋找捷徑了，只需要點按機背就可以使用ChatGPT智能AI功能。

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總括而言，將iPhone Siri加入ChatGPT智能AI功能是非常有益的。透過這樣的整合，iPhone的使用者可以享受到更先進的人工智能技術，並且在各種情境中更方便地獲取所需的資訊。步驟也非常簡單，任何人都可以輕鬆操作。

提醒大家，OpenAI的API免費額度有限。每個帳戶可以免費使用18美元的額度，超過後就需要支付費用了。雖然18美元聽起來不算多，但對於大多數人來說應該足夠使用。根據OpenAI所指，1000個tokens（相當於一定數量的單詞或字符）的費用為0.002美元，大約相當於75個單詞。可以根據18美元的額度自行計算可以使用多少個tokens。



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劇本及資料來源為「蘋果妹@YouTube」