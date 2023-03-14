Toyota Sienta 2023 七人家庭車試駕｜現在買電動車至少要四十萬起跳，七人座車款更是五至六十萬，這讓一般人想買廿多萬的家庭車都變得困難。不過，如果你想要一架不但靚又抵玩的汽油七人車，那就不要錯過最近推出的新車－第三代Toyota Sienta。



第一代Sienta於2003年在日本推出，是一架細cc的小型7人MPV車，但車內空間卻相當大，而且車身設計圓圓碌碌很可愛，因此深受不少家庭車主歡迎。即使在香港行貨相隔幾年才有，依然吸引不少車主出車。直至2015年，第二代Sienta正式推出，外型不再圓圓碌碌，車身更加流線型，而且首次加入混能款式，更加慳油。

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第三代Toyota Sienta 2023

去年，日本公布了Sienta第三代，今次車身設計就感覺將第一、二代的優點融合，有第一代圓中帶方可愛設計，而內籠就有第二代的闊落，看起來頗實用。今代Sienta有個最大優點是車身大小卻用盡了車內空間，乘客坐入車內都感受到寬闊的舒適感。車廂高度差不多達1.3m高，比上代增加20mm，無論中座或最後一行的乘客都有更多頭部空間。

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重新設計的第二排空間，同樣可以前後移動座椅調整leg room距離，記者身高1米8，腳都仲有不少空間，蹺腳坐都沒有問題。不過第三排尾座就不要有太大期望，始終Sienta是一架小型MPV，為了前座坐得夠舒服，就犧牲了尾座空間，對腳就勉強剛好頂住張櫈，如果坐長途車就不夠舒服了。

難得可以將前座椅背躺平，接上中座化成床椅。

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記者最驚喜的地方就是這一代Sienta第二排同第三排都可以摺起收埋，提供更大的尾廂空間。首先將中座拍埋拎起，然後再將尾排座椅摺埋，一拉就可以收於中座櫈底，雖然過程稍稍複雜，但都不太難搞。如果想有更多收納空間，將所有櫈摺起，就可以有更大的載貨空間，就如大型寵物車或BB車，毋需摺起來都可直接放進去。另外最滿意的是前座駕駛位都可以拉落來平放，將中座化身成為一張床，拉埋窗簾，等人時可以舒舒服服休息。另外，車內並非配置皮椅，但又不是傳統絲絨椅，官方指用上防水防污纖維布料，就算不小心倒水於櫈面，都因櫈面夠跣水一抹即乾。

雖然新車只是「平民7人車」，但以車內配備都頗為完善：10.1吋大屏幕Nakamichi車機，雖然並非原裝日本車機，但功能十分齊備；更對應有線Apple CarPlay；還有7吋中控屏幕、多功能真皮軚環、特大杯架，就連正方型紙包飲品都放得下；還有大量多收納空間。加上前座2個USB Type C充電，以及駕駛位後都有2個USB Type C充電，兩邊亦可以放置手機，對乘客都算頗貼心；還有nanoe X空氣淨化功能，可以防霉、除異味，同時有效殺滅99.9%新冠病毒，對於一家大細家庭車來講尤其重要。

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當然，對於家庭車來講，安全系統亦都是很重要的考慮因素。今代Sienta升級Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，包括線道偏離警示系統、防護式自動煞車系統、雷達感應車距巡航定速系統等，更有泊車防碰撞輔助系統，車身有多達8個sensor，不單止會有後方警示響音，而且更有自動煞車功能，相信對於新牌仔非常實用。另外，今代由以往2個安全氣袋升級至10個氣袋，可以更安心保護車內乘客。

今代Sienta有2個版本，分別是今次試駕的汽油版以及混能版，汽油版賣23萬多，混能版賣27萬多，兩款配備都差不多，性能都相距不遠，雖然混能版車價就貴點，但官方耗油數字指一升油可以行25.6km，比起汽油版既17.6km慳足3成油錢，如果時常駕駛長途車，可以考慮混能版。

👇👇Toyota Sienta 2023 性能規格👇👇

根據官方資料顯示，今代Sienta換上了全新TNGA車架，大幅強化整體車身剛性，最重要可令過彎穩定性提升。記者曾經試駕過上兩代的Sienta，以往車架明顯不夠硬淨，過彎時整架車感覺很飄，坐得不太舒服。而今代Sienta第三代，試駕了一段時間已覺得車身明顯硬淨得多，過彎時非常穩定，覺得非常不錯。對於家庭車而言，1500cc小車的馬力已經夠用，當記者踩油門時，都會給予頗靈敏的加速反應，如果以Power Mode就更加有力，一踩地板油時更有小小推背感，家庭車已經十分足夠。

Sienta第三代的確是進步不少，性能和配備都與時並進。作為乘客，我坐得很舒服，而且車內空間非常大，收納位置又多，一般Shopping爆買都冇問題。加上性價比真係高，不論是日常代步還是長途旅行都非常適合。若果想買一架價錢合理，空間又大的七人車，Toyota Sienta第三代絕對是一個不錯的選擇。

