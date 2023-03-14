每年都推出多款各性能階級的手機，不過對大部分用家來說，其實並非而要每年都換新機，甚至買 2 手手機也能滿足需要，同時可以節省金錢。外國 2 手交易平台「Swappa」在官網上，分別了十大最受歡迎的 2 手手機，當中 iPhone 竟占據了 8 位，而 2 手交易最多的一款，竟不是較新款的型號，看來 2 手市場所追求的確實以性價比優先。



從 Swappa 的圖表中所見，10大熱賣的 2 手手機，有 8 款 iPhone 和兩款 Android 手機，分別是 Google Pixel 6 和 Samsung Galaxy S21 5G，Pixel 6 甚至比 iPhone 12 Pro Max 、iPhone 13 排更前。

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（Swappa 圖片）

iPhone 11 成為排行榜中最受歡迎的 2 手手機，而 iPhone 8 卻完全不見蹤影。其中，十款手機中，只有 iPhone SE 2 4.7吋的較細小手機，而翻查網站的資料， iPhone SE 2 原來是 Swappa 上最暢銷的智能手機，看來果迷不只是追求最新的款式，亦有一班用家對細機身和 CP 值較高的手機有興趣。

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從榜上有 8 款都是 iPhone 可見，iPhone 在 2 手市場的行情非常出色，可能亦與 iPhone 的 2 手回收價強硬有關。就算入手一部 2 手的 iPhone，在使用一段時間後再次賣出，仍能有一定的回收價值。

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資料來源：swappa