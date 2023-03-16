iOS 16.4 新功能｜今日（3月16日）Apple 再推出 iOS 16.4 Beta 4（20E5239b），今次更新加入了很多實用實用的功能，包括新 Emoji、Safari 網站推送通知、允許第三方瀏覽器把網站加入主畫面等。以下將為用家介紹 6 個焦點功能：



21款新Emoji

由上年 9 月已經獲批的 Unicode 15 表情符號，在 iOS 16.4 版本中終於見到，當中包括「fing」頭、新3隻顏色心心、驢、麋鹿、左右擊掌手勢等，今次新增的人物表情比較少，主要集中在動物類和物件上。

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（9To5Mac 圖片）

Safari 網站推送通知

上年 WWDC Apple 介紹的 Safari 網站推送通知，亦在 iOS 16.4 版本中加入到 iPhone。當用家把 Safari 網站添加到主頁時，Web 應用程式也會收到網站的推送通知，功能與 Mac 相同。同時也支援 Focus Mode，用戶可以選擇何時接收通知。

Web 應用程式將顯示通知數

一般 App 通知時，App 右上角都有紅圈數字，顯示未讀的通知數目。而加入Safari 網站推送通知後，在 Web 應用程式上，也將會顯示通知數目（紅點），以提醒有多少未讀通知。

（9To5Mac 圖片）

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允許第三方瀏覽器把網站加入主畫面

以往只能把 Safari 網頁加入到主頁當中，iOS 16.4 版本將允許 Chrome、Edge 等其他瀏覽器，把網頁加入到 iPhone 或 iPad 主頁。

Apple Books 動畫更新

Apple 在 iOS 16 的初始版本中，重新設計 Books 應用程序時，把揭頁動畫刪除。而在 iOS 16.4 ，Apple Books 應用程序再次恢復其標誌性的翻頁動畫，讓用家使用時更有真的在看書的感覺。

（9To5Mac 圖片）

加入VPN功能說明

iOS 16.4中，在加入 VPN 設定按鈕下，新增 VPN 描述說明：「VPN可以設定來控制特定網路流量的路徑」，同時 Apple 附上「VPN 與隱私權」的說明頁面連結，適合現時越來越多用家使用 VPN，可更了解當中的隱私權和設定。

資料來源：9To5Mac