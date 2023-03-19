iPhone 和 Android 機之爭，已經討論了相當長的時間，兩邊都有粉絲護航，形成兩個截然不同的生態圈。近日，中國有網民就由 Android 轉會到 iPhone，沒想到使用不一會兒，就後悔入手 iPhone，更總結出 6 個後悔的原因。



中國網民「科技喵」在微博中發文指，買完 iPhone 開始後悔，因為有好幾個功能都沒有（部分 Android 機有）。第一個令他後悔的是，iPhone 上在能開兩個微信App，由於他有工作和私人號碼，但iPhone不允許兩個號碼打開兩個微信App，因此他需要帶兩部手機出門，這問題其實在 WhatsApp 上亦存在。

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（網易圖片）

另一個令他覺得後悔的原因，是 iPhone 不支援通話錄音，不能一邊打電話，一邊錄下對話內容。而 Android 機如 Pixel、小米部分機款，就預載通話錄音功能，因此覺得 iPhone 使用不夠方便。

其他三大不滿



「科技喵」其他不滿 iPhone 的地方：不能長截圖；鬧鐘不會自動跳過節日，而家往後提醒只能9分鐘；NFC不能添加門鎖卡。而這些不滿都比較個人化，如沒有以上需要的話，其實不太構成問題。

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最後一項亦比較有趣，他指出 iPhone 計算機看不到具體操作，一但輸入錯誤，就只能重頭開始輸入。其實這只是他不了解計算機App的操作方法，只要手指往右一掃，就能達到刪除一個單位的效果。

資料來源：網易

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