ChatGPT的應用範圍越來越大，AI 的強大好像可以加入到所有能想像的功能上。Microsoft 昨日（16號）舉行「The Futrure of Work With AI」發布會，公布 Microsoft 365 Copilot，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook 等加入 AI 功能，從實試影片中看到其功能非常實用和有驚喜。



Copilot 把語言模型（LLMS）與日常用開的 Microsoft office 結合，透過AI協助處理 Microsoft365 所有應用程式內的應用，運用這些工具將會比以往簡單很多。

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Word 應用

Copilot 可以完成編寫、編輯、總結和創建功能，用家只需要作出簡單的提示，Copilot 即可創建一份草稿。亦可以在現有的文字內容中添加內容，總結文本，甚至是重新編寫部分或整個文檔。同時，用家從不同的語氣找到合適該文檔的語氣。 Copilot 還可以就論點和文法提供建議，來幫助您改善您的寫作。 以下是一些您可以嘗試的命令和提示的示例。

Excel 應用

Excel 一般都有著大大小小不同的圖表，Copilot 能幫用家分析和探索數據。只要向 Copilot 提問，就能分析出表格數據的內容，方便用家整合和計算，甚至根據用家的問題建議新的公式和模型。相信，日後用家已無需要死記 Excel 複雜的公式，透過 Copilot 就能把所有的數據整理完成。

PowerPoint 應用

Copilot 能把用家的想法轉化為 PowerPoint，可以把現有的 Docs 文件直接轉換為具有演講者筆記和來源的 PowerPoint，甚至從簡單的指令或大綱開始，重新編寫出一份 PowerPoint。同時，可一鍵壓縮冗長的文稿，並調整 PowerPoint 的設計，重新格式化文本。用家只要把一份 Docs 交給 Copilot，就能完成多頁的 PowerPoint，而且是連同背景、動畫效果，功能非常強大。

Outlook 應用

Copilot 應幫助用家更快進行 email 分類，把多人參與的冗長、複雜的 email 內容總結，只要問 Copilot 就可以了解已經郵件內容，甚至每個人的不同觀點和尚未回答的問題。當然，可以用簡單的指令對現有郵件進行回覆，以及擇寫全新的郵件內容。

資料來源：Microsoft