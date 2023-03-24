又到了開風扇的悶熱天氣，facebook「淘寶開心share」有谷友分享$64人民幣1把座地風扇，加埋30幾蚊集運費，1舊水有把風扇真係抵，學群友話齋：「呢個價香港連手提風扇都未必買到。」不少人都向樓主索取購物link，但同時亦有2、3個買過的人提醒樓主這類平價風扇好易壞，小心引發火警。



網民：買過勁快壞！唔夠兩個月咩反應都冇

facebook「淘寶開心share」討論群有網民開心分享購物心得，表示：琴晚收到風扇，即試，好正👍外型ok，風力夠大，＄64人仔好抵😍 價錢的確是非常吸引，在香港買一把大陸名牌風扇都要3、4百，日本品牌甚至過千，但多數可以用十年以上，貴買平用。

而關於這把平價「sast先科落地扇」，有網民留言稱「買過，勁快壞」「我正常使用，冇長時間，唔夠兩個月，咩反應都冇」又有人指買了同場，雖然未壞但感覺「勁膠」覺得用料很差。也有人表示：「買過3把12吋坐檯，1年暫時壞左1把」但大部份網民覺得平就夠，壞就掉再買新的。有人擔心：「太平驚唔安全」竟有人回覆：「唔會，最多容易壞」但……容易壞不就等如不安全嗎？

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停機事小．著火事大

或者有人覺得，平價電風扇壽命短，頂多就掉了它換個一把。先不計算64蚊用2個月，明年又要買把新的是否真的「抵用」，別忘記壞機不一定只是單單停機就沒事。有專家提醒，大陸廠平價電器為省成本、會以平本較低的鋁線馬達代價銅線馬達。鋁的電阻比銅大發熱量更高，且平價機焊接工藝不好，長時間使用更易引起火災。這類電器新買時、又或是短時間使用時，的確效能上也不差。但長時間使用就有機會因為過熱、短路而著火，風扇是會長時間開動的，晚上更加會開著睡覺，實在非常危險。單計香港，2022年、2023年就各有1宗電風扇著火，事主吸入濃煙入院，大火令全座大廈緊急疏散的事故。

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有異樣應立即停用

也可能是日本牌子起火吧？也有可能是風扇用舊了有損壞、或是太多雜物影響散熱！絕不是要「屈」平價風扇就代表質素有問題，只能夠提醒，使用者要不時留意風扇機頭、插頭位置是否有過熱情況。而根據台灣電力公司（台電）facebook 教路，如果風扇停用了很長時間，重開時發現有點轉不動，或是「嗡嗡聲」變大，對此，並點出危險問題，否則有可能會釀成火災，應即時停用。台電力公司教路，預防電風扇事故👇👇👇

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除了風扇本身的質素，定時清理扇葉、摩打保護蓋部份的塵埃，有助風扇散熱。

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資料來源：facebook「淘寶開心share」