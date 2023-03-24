有沒有想過駕駛的習慣、態度，有機會可以從用什麼品牌的手機中，大約推測到出來呢？「American Trucks」調查了超過一萬名美國駕駛者，分別使用 iPhone 和 Android 手機，竟發現 iPhone 用家駕駛時比較易怒。



根據「American Trucks」調查顯示，有54% iPhone 用家曾在駕駛時動怒，當中有 62% iPhone 受訪者會在駕駛時感到不耐煩，而 Android 就稍低，表示曾動怒的受訪者為 51%。

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這並非表示 Android 用家就是好的駕駛者，因為調查另外發現，Android 用家在超速、沒扣安全帶和衝紅燈的比例上都比 iPhone 用家高，近6成受訪 Android 用家表示曾衝紅燈，而 iPhone 用家則是 54%。

其實調查所得的數據，兩種 OS 用家駕駛習慣的差異只有不足 10%，並不能完全反映出哪個手機陣營的用家，駕駛習慣比較危險或安全。相信不論是 iPhone 或 Android 用家，在香港駕駛難免會有不耐煩的時候 。

資料來源：American Trucks

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