熨斗選購竅門｜衣服熨到起骨再著起時，那種舒適是皺巴巴衣服不能比擬。至於傳統熨斗還是新式的手提蒸氣熨斗適合使用，就要參考以下消委會的報告，兩類熨斗都有各自優點，以及適合不同的使用需要。



傳統熨斗

如果追求把衣服熨到最平整的話，傳統熨斗可同樣產生蒸氣和熱力，能把衣物的纖維軟化，而且底板的熱力再加上熨衫時壓住衣服的力量，有助把衣服熨得更平滑，做到「起骨」的效果。另外對於厚衣服的皺褶，傳統熨斗會有較大的熱力把厚衣去皺，比起蒸氣熨斗使用的時間更快。

傳統熨斗更易壓平衣物的皺褶

手提蒸氣熨斗

而手提蒸氣熨斗最大的特點，就是可以掛起衣服熨，熨衫時無需翻來翻去之餘，更不用開熨衫板，使用比較方便。而家手提蒸氣熨斗主要是用蒸氣去皺褶，所以熨壞衣物的機會較低，適用於軟身和纖細的布料，如絲綢、絲絨等。

同時，部分手提蒸氣熨斗聲稱其蒸氣可以清潔殺菌，去除異味。由於方便使用，故可以用來清潔家品，如窗簾、床褥和布藝梳化。

手提蒸氣熨斗使用方便程度高

手提蒸氣熨斗使用竅門

如熨厚衣時，可嘗試選用最高蒸氣量及在噴頭裝上衣物毛刷或纖維刷，把蒸氣噴頭緊貼厚衣的纖維。而且進行掛熨時，可同時用手拉直衣服，達到把衣服定型的效果。另外，如裝上水箱時，要注意蒸氣喉管有否扭曲摺疊，以免蒸氣無法順利從噴嘴排出，甚至令熨斗出現故障。

資料來源：消委會

抽濕機4款推薦2023｜回南天殺到相對濕度95% 一款獲消委會高評分