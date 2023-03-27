平板電腦推薦｜不是貴就好 這性能影響3大體驗｜消委10大平板評測

iPad平板電腦款式極多，是否只看定價，愈貴就愈不會買錯？近年國產的平板電腦更平性能又好，但款式品牌繁多如何選？那一部可以用得最久？會否用1、2年硬件就outdate？



最緊要係粒「U」

買平板電腦時，價錢高低不是真正的選購重點，CPU性能才是重中之重的揀機關鍵。根據自己的需求和預算選擇一款性能盡可能強大的平板電腦，以獲得更好的使用體驗。

根據自己的需求和預算選擇一款性能盡可能強大的平板電腦，以獲得更好的使用體驗。

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CPU能力愈強電腦壽命愈長

手機一樣，平板電腦的各種功能也都依賴CPU的運作，平板電腦的使用壽命很大程度上取決於CPU，因為它是性能的核心。記憶體少、儲存容量少，只有CPU性能跟得上，平板電腦的快速反應就有一定保證，而且也可以繼續得到生產商的OS更新支援。無論是玩遊戲、看電視劇、拍照等操作，都需要CPU提供支援。因此在選購平板電腦時，首先要看CPU的性能。

如何查看那款CUP性能更好

CPU就是一堆型號數字，那一款比較強？現時除了apple iPad Pro平板轉用M1、M2系列CPU，而不是iPhone的A系列，Android平板電腦所用的CPU基本跟智能手機款式相同，只要上網搜尋「平板電腦 cpu 天梯圖」或「tablet cpu benchmark」就能看到那款CPU性能更好。

CPU的性能關乎遊戲體驗

CPU的性能決定了運行應用程式和玩遊戲的流暢度。雖然應用程式和遊戲品種繁多，但考慮到平板電腦和手機的系統類似，且遊戲和應用也類似，分辨率差異不大，基本上可以進行類比。也就是說，如果遊戲在手機上的需求是Snapdragon 870，那麼直接選擇napdragon 870的平板電腦多半也沒錯。當然，CPU佔一部平板電腦成本中最大一部份，性能越強平板價格自然也更貴。按自己可負擔的機價，揀一部CPU性能最好的款式，那就準沒選錯。

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CPU製程影響電源續航力

平板電腦相比手機的一大優勢是面積大，意味著散熱要好得多，基本上不會成為瓶頸，但CPU的製程先進度，原來都會影響平板電腦的續航力。CPU的製程可以在網上查到，也可以根據發布時間大致推算出來。CPU製程愈先進（以nm／微米表示：數字愈細愈好），意味著運作能效比更高，減少發熱即能延長平板電腦續航力。今時今日買平板，以10小時電量為標準吧。

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散熱能力也重要

不過針沒兩頭利，即使製程再新，CPU在長時間打機、剪片、打機時，會對續航和散熱產生影響，因此在選購時要綜合考慮CPU性能和平板電腦的散熱設計，以保證平衡。如果手頭的Tablet長時間高熱，亦可考慮買一些散熱器，延期舊機壽命。

手頭的Tablet長時間高熱，亦可考慮買一些散熱器，延期舊機壽命。

根據使用傾向選擇合用配備

除了以上幾點，平板的容量、屏幕解釋度、尺寸、高像素鏡頭、配備觸控筆、內置喇叭音色等，則可以按照自己使用傾向、需求去作決定。

消委會測試10款平板電腦

消委會2022年曾測試當時市面 10 款平板電腦，主要集中在 2021 年至 2022 年之間在香港市場發售的產品，基本上涵蓋了市面上主流的 4 個作業系統，分別為 Apple iOS、Android、華為 HarmonyOS 以及 Microsoft Windows 11。

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