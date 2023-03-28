一朝起身可以吃到又熱又脆的多士，是多幸福的事，不過看似操作簡單的多士焗爐，其實暗藏很多使用陷阱，忽略的話隨時令多士焗爐起火，造成危險。台北市政府消防局就分別，使用多士焗爐時要小心的事項，原來意外發生率只僅次於電磁爐及電陶爐。



根據台北市政府消防局的數據，台北近 5 年共發生 299 件因電器使用不當造成之火災，占電器火災之10.6%，其中電烤箱使用不當占11.7%，僅次於電磁爐及電陶爐使用不當之比例。常見的意外原因包含食材與加熱管距離過近、烘烤時間過長、食材未適當包覆盛裝或油垢未定時清理等。

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定期清潔碎屑

由於多士加熱後會變脆，在加熱和取出的過程中，有機會令碎屑跌到爐爐底及加熱管上，當長期都沒有清潔時，積累的碎屑就會成為助燃劑，導致火災發生。

多士焗爐下的碎屑和油脂需定期清潔(Google圖片)

正確使用方法

一般多士焗爐都有多於一格位置，如果麵包比較厚身，就不應放在上格，盡量與加熱管保持適當距離，以免燒著麵包。同時，要留意不應把食物過度加熱，以避免食材乾硬或碳化導致起火的危險。

選擇適當器皿

台北市政府消防局指出，紙類、塑膠或其他不適用焗爐加熱的器皿都不應放入多士焗爐。當使用時出現異味、冒煙或電源線破損、接觸不良等異常情形，應立即關閉電源並拔除插頭。

資料來源：台北市政府消防局

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